Mirtha Legrand fue internada por un cuadro de bronquitis: cómo se encuentra

La conductora de 99 años ingresó de manera preventiva al sanatorio Mater Dei por indicación de su médico. Su entorno aseguró que se encuentra “bien”.
Mirtha Legrand está internada por un cuadro de bronquitis en el sanatorio Mater Dei , se trata de un ingreso preventivo, ordenado por su médico de cabecera.
Según detalló Héctor Vidal Rivas, amigo íntimo y asesor de la conductora de 99 años, la diva se encuentra “bien” por el momento.
Cabe recordar que La Chiqui se ausentó este sábado en La noche de Mirtha (eltrece) debido a su problema de salud. Legrand ya había presentado síntomas de su cuadro gripal y por precaución había decidido quedarse en reposo en su domicilio.
La ausencia de Mirtha Legrand de su programa
La decisión se resolvió pocas horas antes de la grabación del último jueves y fue Marcela Tinayre quien contó que su madre estaba “un poco engripada”. Ya al aire, Juana explicó al comienzo del ciclo de su abuela con naturalidad por qué se encontraba ocupando ese lugar y reveló que “la abuelita está con gripe”, llevando calma a los televidentes que esperaban verla en pantalla.
“Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, lanzó con Juana, antes de aclarar entre risas: “Mentira, todos son medicamentos”. De esa manera, dejó en claro que Mirtha Legrand se encuentra en su casa, descansando y siguiendo las indicaciones médicas, mientras atraviesa un cuadro gripal que por ahora la mantiene alejada de la televisión.
Los antecedentes recientes sobre su salud
Meses atrás, Mirtha Legrand ya había estado varias semanas fuera del aire por una bronquitis que le impidió hablar con normalidad y la obligó a hacer reposo. En aquel momento, cuando regresó a la pantalla, agradeció públicamente a Juana Viale por haberla reemplazado. Ahora, la historia volvió a repetirse y la nieta de la diva quedó otra vez al frente del programa mientras se espera la recuperación de la histórica conductora.
Hace unos días Nacho Viale confirmó que ya están en marcha los preparativos para celebrar los 100 años de Mirtha Legrand, quien llegará al centenario el próximo 23 de febrero. Aunque evitó precisar cómo será el homenaje o dónde se realizará, dejó en claro que la organización del evento ya comenzó. “Ya lo estamos organizando”, afirmó al ser consultado sobre una fecha que genera expectativa en el mundo del espectáculo y la televisión. (TN Show y Ámbito)