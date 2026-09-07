Usuarios podrán denunciar demoras y problemas del transporte interurbano desde Mi Entre Ríos

Mi Entre Ríos incorporó cinco trámites para usuarios y empresas de transporte interurbano

Los usuarios podrán denunciar problemas del transporte interurbano desde Mi Entre Ríos, luego de que la plataforma provincial incorpore cinco nuevos trámites digitales. La herramienta permitirá comunicar demoras, malos tratos e incumplimientos sin concurrir a las oficinas de la Secretaría de Transporte.

La presentación se realizó este lunes en la Terminal de Ómnibus de Paraná, durante un operativo de fiscalización de unidades. Participaron autoridades de las secretarías de Transporte y Modernización, junto con responsables de la tarjeta SUBE y agentes encargados de los controles.

El secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Steren, explicó a Elonce que la iniciativa forma parte de un proceso orientado a digitalizar las gestiones del organismo. “La buena noticia para los usuarios y para todos los prestadores de servicios es que cinco trámites nuevos los van a poder hacer a través de la página Mi Entre Ríos”, anunció.

Cuáles fueron los cinco trámites habilitados

Las nuevas gestiones incluyen el alta y la baja de vehículos del parque móvil, el alta y la baja del personal de conducción y la presentación de denuncias relacionadas con el funcionamiento del transporte interurbano.

Los primeros cuatro procedimientos están dirigidos a las empresas que prestan servicios dentro de la provincia. El trámite de denuncias, en cambio, está destinado directamente a los pasajeros.

Mi Entre Ríos incorporó cinco trámites para usuarios y empresas de transporte interurbano

Las compañías podrán informar cambios en su flota y registrar a los choferes mediante la plataforma. Hasta ese momento, esas diligencias se efectuaban presencialmente en la oficina de Transporte ubicada en calle Córdoba 411 de Paraná.

Gestiones sin trasladarse hasta Paraná

Steren señaló que la digitalización resulta especialmente importante para las empresas radicadas fuera de la capital provincial. Antes de la implementación de la herramienta, sus responsables debían trasladarse hasta Paraná y completar formularios impresos.

“La idea es ahorrarle al usuario tener que trasladarse hasta la ventanilla y llenar una planilla de papel. A partir de ahora puede hacerlo a través de la plataforma Mi Entre Ríos”, explicó el funcionario.

El secretario agregó que el sistema también permite reducir la cantidad de gestiones realizadas en la mesa de entradas. “Va a descomprimir el trabajo y permitir que todo se vaya haciendo digital, como lo viene pidiendo el gobernador Rogelio Frigerio, para hacerles la vida más simple a los entrerrianos”, sostuvo.

Cómo ingresar a Mi Entre Ríos

Uno de los integrantes del equipo de Modernización explicó que los usuarios podrán acceder a la plataforma mediante la aplicación disponible para dispositivos con sistemas Android y iOS. También está habilitado el ingreso desde la versión web.

Una vez identificada la persona, el sistema mostrará los trámites de la Secretaría de Transporte disponibles. Desde allí se podrá iniciar la gestión, adjuntar la información requerida y realizar su seguimiento.

“Estamos trabajando para digitalizar todos los trámites que antes se hacían en formato papel y realizarlos directamente desde la plataforma Mi Entre Ríos”, manifestó el director de la Plataforma Mi Entre Ríos, Maximiliano Fernández.

Qué situaciones podrán denunciar los pasajeros

La presentación digital permite informar diferentes irregularidades vinculadas con los colectivos interurbanos. Entre ellas se encuentran las unidades que no salieron en el horario establecido, la falta de prestación de un recorrido o los problemas registrados durante un viaje.

También se podrán comunicar situaciones de maltrato hacia los pasajeros, incluidas las personas con Certificado Único de Discapacidad, y cualquier otro incumplimiento que afectara la calidad del servicio.

“Cualquier usuario de la provincia pudo avisar, por ejemplo, que un colectivo no salió en horario, que hubo un maltrato hacia una persona que tenía CUD o que algún servicio no se prestó adecuadamente”, detalló Steren.

Cómo continuará una denuncia

Una vez recibido el reclamo, la Dirección de Transporte podrá trasladarlo a sus inspectores para iniciar la verificación correspondiente. La empresa denunciada también contará con la posibilidad de presentar su descargo.

El procedimiento se desarrolla mediante la misma plataforma, lo que permite centralizar la información y conservar un registro digital de cada intervención.

El secretario explicó que los operativos se realizaban en distintos puntos de Entre Ríos, pero reconoció que los inspectores no pueden cubrir todo el territorio de manera simultánea. La participación de los usuarios permitirá aportar información desde cada localidad.

Información en tiempo real

Desde el área encargada de las inspecciones destacaron que la herramienta ampliará el alcance de los controles. “Existen servicios irregulares y servicios que no están habilitados. Nosotros no podemos llegar a toda la provincia, entonces de esta forma vamos a tener la información en tiempo real”, explicó el director provincial de Transporte, Gustavo Berón.

Según los datos brindados durante la presentación, Entre Ríos cuenta con alrededor de 90 servicios interurbanos. Las autoridades indicaron que existen reclamos de pasajeros, aunque aclararon que no representan un volumen elevado.

La información aportada por los usuarios servirá para orientar los controles hacia los recorridos o empresas donde se detectaran posibles irregularidades.

La experiencia previa con SUBE

La digitalización de las gestiones vinculadas con la tarjeta SUBE había sido una de las primeras experiencias desarrolladas de manera conjunta por Transporte y Modernización. Según informaron, se realizaron alrededor de 12.000 trámites mediante la plataforma.

El sistema SUBE se encuentra implementado principalmente en servicios urbanos. Además, existe una experiencia interurbana en el recorrido Paraná-Viale, que también atraviesa Tabossi y María Grande.

“La idea es ir digitalizando estos medios de pago y modernizando un sistema que venía hace más de 30 años con una misma modalidad”, explicó Julián Zorn, representante de SUBE.

Beneficios para estudiantes y docentes

Las autoridades adelantaron que, a partir del año siguiente, estudiantes de los niveles primario, secundario y universitario, además de docentes del área metropolitana, podrán tramitar sus beneficios de SUBE mediante Mi Entre Ríos.

La posibilidad alcanzará a quienes tengan domicilio en localidades del área metropolitana, con excepción de Paraná. La gestión se incorporará después de la experiencia registrada con las solicitudes digitales efectuadas durante el año.

La presentación de los cinco trámites se realizó mientras los inspectores controlaban unidades en la terminal paranaense. Las autoridades verificaron documentación, condiciones de los vehículos y requisitos relacionados con la prestación del servicio interurbano.