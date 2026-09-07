Intentó escapar de la Policía y hallaron dinero, joyas y otros elementos en un hotel de Paraná

Un hombre de 38 años fue detenido durante la noche del domingo en la ciudad de Paraná luego de intentar escapar al advertir la presencia policial en inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Tras las averiguaciones, los efectivos recuperaron dinero, moneda extranjera, joyas, una computadora y numerosos elementos que estarían relacionados con un hecho delictivo investigado.

El procedimiento comenzó cuando personal policial intentó identificar al sospechoso cerca de la terminal. El hombre emprendió la fuga, pero finalmente fue interceptado en la zona de calles Brasil y López y Planes.

A partir de las tareas realizadas posteriormente, los investigadores establecieron la ubicación de diferentes objetos que guardarían relación con el delito investigado.

Hallaron dinero, joyas y otros elementos vinculados a un hecho delictivo en Paraná

El hallazgo en una habitación de hotel

La investigación condujo a los policías hasta una habitación de un hotel de Paraná. Allí secuestraron dinero en efectivo, moneda extranjera, una notebook, perfumes, herramientas, joyas, prendas de vestir, bolsos y un parlante Bluetooth, entre otros efectos.

Además, en barrio Puerto Viejo fue recuperada una bicicleta que se encontraba en poder de otra persona, quien la entregó voluntariamente a los funcionarios policiales.

Los elementos fueron reconocidos por el damnificado como de su propiedad. Tras comunicar las actuaciones a la Fiscalía interviniente, se dispuso la aprehensión del hombre de 38 años por el supuesto delito de receptación sospechosa y el secuestro de todos los efectos recuperados.

Dos detenidos por un robo en una vivienda

En otro procedimiento desarrollado durante la mañana del domingo, personal policial intervino por un hecho delictivo cometido en una vivienda de calle Patricias Argentinas.

Durante recorridas preventivas, los efectivos demoraron inicialmente a un joven de 19 años que trasladaba bolsas con cortes de carne congelados. Las averiguaciones permitieron localizar posteriormente a otro hombre, de 28 años, en inmediaciones de Fraternidad y Los Constituyentes. Este último tenía relojes, un teléfono celular y prendas de vestir.

Una vez localizado el domicilio afectado y con autorización de su propietario, los policías ingresaron y constataron daños en una ventana, una puerta abierta y un importante desorden en el interior.

Con el aporte de registros de cámaras de videovigilancia, los investigadores continuaron las tareas en inmediaciones de Cortada San Cayetano y el arroyo, donde recuperaron numerosos elementos que habían sido sustraídos.

Entre los objetos hallados había un Smart TV, una aspiradora, una termofusora, una tablet, teléfonos celulares, una soldadora, una amoladora, una silla para bebé, valijas y diferentes prendas de vestir.

La Fiscalía dispuso la aprehensión de los dos hombres, de 19 y 28 años, y el secuestro de los elementos encontrados para su posterior restitución al damnificado.