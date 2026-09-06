Una embarazada debió ser trasladada en helicóptero tras un choque en la autopista Rosario-Córdoba

Una mujer embarazada fue trasladada en helicóptero hacia el Heca de Rosario

Un fuerte choque entre dos automóviles generó este domingo un importante operativo de emergencia en la autopista Rosario-Córdoba, a la altura del arroyo Ludueña. Como consecuencia del impacto, dos personas resultaron heridas y una de ellas debió ser trasladada en el helicóptero sanitario.

El siniestro se produjo alrededor de las 13.30, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso sobre la colisión. Al llegar al lugar, los bomberos encontraron dos vehículos involucrados.

Uno de los rodados era un Chevrolet Corsa de color celeste, que había quedado detenido sobre el cantero central, con su frente orientado hacia el este. En su interior permanecía el conductor, un hombre de 62 años, que manifestó fuertes dolores en la zona cervical.

El segundo vehículo era un MG ZS híbrido gris, ubicado sobre la cuneta central y orientado hacia el oeste. Sus dos ocupantes habían logrado salir del habitáculo antes de la llegada de los equipos de rescate.

Entre ellos se encontraba una mujer de 39 años, que sufrió una herida sangrante en la frente. Su acompañante, en tanto, no presentó lesiones.

Operativo de emergencia y traslado en helicóptero

Si bien el choque fue de consideración, ninguno de los ocupantes quedó atrapado dentro de los vehículos. Los bomberos realizaron tareas de seguridad sobre ambos automóviles, entre ellas el corte y neutralización de las baterías, mientras los equipos médicos asistían a los heridos.

La situación de la mujer requirió especial atención debido a que cursaba un embarazo de 22 semanas de gestación. Por ese motivo se solicitó la intervención del helicóptero sanitario.

Luego de recibir asistencia en el lugar, la paciente fue evacuada por vía aérea y trasladada hasta la maternidad de un sanatorio céntrico, donde quedó bajo evaluación médica.

El conductor del Chevrolet Corsa, por su parte, fue llevado en una ambulancia del Sies al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) para realizarle estudios y determinar el alcance de las lesiones.

Investigación y tránsito restringido

Las causas que provocaron la colisión entre los dos vehículos todavía son materia de investigación.

Durante el operativo de rescate y posteriormente mientras se retiraban los automóviles, el tránsito en la autopista Rosario-Córdoba permaneció parcialmente restringido en el sector.

El despliegue involucró a bomberos, personal del Sies y el servicio de emergencia aérea, que permitió concretar el rápido traslado de la mujer embarazada hacia

un centro asistencial.