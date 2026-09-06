Festejos por el Día del Niño reunieron a miles de familias en Paraná y San Benito

REDACCIÓN ELONCE
Distintos puntos de Paraná y San Benito fueron escenario de festejos destinados a las infancias. Hubo juegos, peloteros, espectáculos, chocolatada y sorteos. En San Benito estimaron la participación de más de 3.000 niños, mientras que Sanidad reunió a más de 800.
Los festejos por el Día del Niño en Paraná y San Benito convocaron a miles de chicos y sus familias durante una jornada que incluyó juegos, espectáculos, chocolatada, peloteros, música, regalos y sorteos de bicicletas en diferentes puntos.
Las actividades se desarrollaron, entre otros lugares, en barrio Illia, el camping de Sanidad y la plaza La Amistad de Paraná. También hubo una convocatoria multitudinaria en el parque Vieytes de San Benito, donde los organizadores estimaron que participaron más de 3.000 niños.
Las celebraciones aprovecharon una jornada soleada y tuvieron como denominador común las propuestas recreativas y la entrega de regalos para los chicos.
Donaciones y actividades en barrio Illia
En barrio Illia, el festejo fue organizado con la participación del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y trabajadores cartoneros. Elbio Flores explicó a Elonce que la iniciativa tuvo como objetivo que los chicos compartieran una tarde de actividades y pudieran regresar a sus hogares con un obsequio.
“Estamos organizando la fiestita de los chicos para que se lleven un juguete, una golosina y la pasen bien. La idea es que los chicos vayan contentos con un juguete a la casa”, expresó.
Durante la jornada se realizaron sorteos de juguetes y bicicletas, además de una chocolatada con facturas y dulces. También hubo globos, peloteros, juegos con cuerdas y la participación de payasos.
Flores destacó que buena parte de los elementos distribuidos durante el encuentro fueron obtenidos gracias a la colaboración de vecinos y personas que se sumaron a la propuesta. “Esto se hizo con las donaciones de la gente, con donaciones de todos los que colaboraron con golosinas y juguetes”, explicó.
También agradeció a quienes aportaron bicicletas y otros premios que posteriormente fueron sorteados entre los participantes. Desde la organización remarcaron que la propuesta buscó generar un espacio de encuentro para las familias del barrio.
Más de 800 chicos participaron del festejo de Sanidad
Otra de las celebraciones tuvo lugar en el camping de Sanidad, donde participaron más de 800 niños y niñas junto con sus familias y trabajadores del sector de la salud.
Mariela Ponce, integrante de la organización, destacó a Elonce la convocatoria y explicó que el predio contó con diferentes propuestas. “La familia viene, disfruta, la pasa lindo. Tienen de todo, peloteros, sorpresas y cada uno de los niños se fue con su regalo”, indicó.
Además, se realizaron sorteos especiales de bicicletas. Las familias llegaron con reposeras y sillones para permanecer durante la jornada y participar de las distintas actividades.
La celebración de Sanidad incluyó chocolate, facturas, tortas fritas, panchos y diferentes sorpresas destinadas a los chicos.
“Le ponemos mucho esfuerzo y mucho trabajo para que los niños tengan ese hermoso recuerdo de que hay una Sanidad presente que acompaña no solamente en las cuestiones laborales, sino también en estas cuestiones sociales que acercan a la familia al sindicato”, expresó Mariela.
Desde la organización señalaron que el encuentro también tuvo como propósito generar un espacio compartido para los trabajadores de la salud y sus familias.
Cuarta edición del festejo en plaza La Amistad
En plaza La Amistad Matías Raúl Scotti, ubicada en la zona de calles Almirante Brown y Díaz Vélez, también se desarrollaron actividades por el Día del Niño.
La propuesta contó con tres peloteros, un toro mecánico, música y payasos. Además, se distribuyeron facturas elaboradas por personal del Servicio Penitenciario y hubo colaboración de comerciantes del barrio.
La jornada, que alcanzó su cuarta edición, tuvo como cierre una presentación en vivo de la banda de los Hermanos Corradini.
Más de 3.000 niños participaron en San Benito
Una de las convocatorias más numerosas se registró en el parque Vieytes de San Benito. La celebración había sido programada inicialmente para el 9 de agosto, pero debió ser reprogramada debido a las condiciones climáticas.
Desde la organización estimaron que participaron más de 3.000 niños y que, al sumar a familiares y acompañantes, alrededor de 5.000 personas pasaron por el predio.
“Nos encontramos con una gran variedad de peloteros para todas las edades, un gran patio gastronómico y emprendedores”, explicaron desde la Municipalidad de San Benito.
La celebración de San Benito contó además con más de 80 emprendedores, que debieron ser ubicados en un nuevo sector debido a la cantidad de participantes. También llegaron familias procedentes de localidades cercanas, como Colonia Avellaneda y Colonia Ensayo.
Durante la jornada se sortearon 11 bicicletas, dos monopatines y más de 1.000 regalos. Al ingresar al parque, cada niño recibió un número para participar de los sorteos y una bolsa con una sorpresa.
La música también formó parte de la propuesta, con la presentación de la banda La Previa antes del cierre. Desde el municipio agradecieron a las diferentes áreas municipales y a los comercios que colaboraron con los premios y la organización del encuentro.