Recuperaron animales robados y rescataron aves silvestres en sendos procedimientos

La Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de Entre Ríos informó una serie de procedimientos realizados en distintos puntos de la provincia que permitieron recuperar ganado vacuno, secuestrar equinos denunciados como robados y rescatar aves silvestres heridas para su rehabilitación.

Hallaron 13 novillos tras una denuncia en La Paz

El operativo más destacado se desarrolló en el departamento La Paz, donde brigadistas investigaron la desaparición de 13 novillos de un establecimiento rural.

Tras recorridas peatonales, a caballo y diversas constataciones en campos vecinos, los efectivos localizaron la totalidad de los animales en predios lindantes al del denunciante. Durante la inspección también detectaron el mal estado de los alambrados y la falta de mantenimiento y administración del establecimiento, circunstancias que quedaron documentadas en los informes oficiales.

Secuestraron equinos denunciados como sustraídos

En otros procedimientos, la Brigada de Villaguay y la Comisaría Tercera de Islas, del departamento Victoria, secuestraron un equino cada una. Ambos animales habían sido denunciados previamente como sustraídos y quedaron a disposición de la Justicia para su restitución.

Rescataron una lechuza y un búho ñacurutú

La fauna silvestre también fue protagonista de las intervenciones. En el departamento Paraná, brigadistas acudieron al rescate de una lechuza hallada en la zona urbana. Tras recibir atención veterinaria, el ave fue reubicada en una reserva natural.

Por otra parte, en Viale, un vecino entregó voluntariamente un búho ñacurutú que había encontrado lesionado. El ejemplar fue asistido por un veterinario y posteriormente trasladado a la Granja Educativa de María Grande, donde continuará su recuperación.

Desde la fuerza destacaron que muchos de estos resultados fueron posibles gracias al trabajo coordinado entre la Dirección de Prevención de Delitos Rurales y las distintas dependencias policiales de las jefaturas departamentales, fortaleciendo las investigaciones y el esclarecimiento de hechos delictivos en zonas rurales.