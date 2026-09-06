Tres jóvenes arrojaron bombas molotov y dispararon contra una vivienda de La Paz: dos detenidos

Un ataque contra una vivienda con botellas con combustible y disparos motivó un procedimiento policial durante la noche en un sector del barrio Milagrosa Norte. Como resultado de la intervención, dos jóvenes quedaron detenidos y un adolescente fue entregado a sus padres.

El operativo comenzó luego de que un hombre de 43 años denunciara que varios sujetos habían arrojado contra su domicilio botellas que contenían un líquido presuntamente inflamable. Según su relato, los atacantes también efectuaron disparos con un arma de fuego.

Los policías iniciaron una persecución a pie por el barrio y consiguieron aprehender a un joven de 26 años. Posteriormente, realizaron un rastrillaje para localizar elementos relacionados con el episodio.

Secuestraron un arma de fabricación casera

Durante la recorrida, los agentes encontraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, dos botellas con presunto combustible, perdigones y otros objetos que estarían vinculados con el ataque.

Mientras continuaba el procedimiento, fueron localizados otros dos jóvenes, de 21 y 15 años. En el sector también se halló un bidón con un líquido compatible con nafta.

La autoridad judicial dispuso la detención de los sospechosos de 26 y 21 años. En cuanto al adolescente, luego de completarse las actuaciones correspondientes, fue entregado a sus progenitores.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y personal de la División Policía Científica, que quedó a cargo del levantamiento y análisis de los elementos secuestrados.