Conductor perdió el control de su auto y chocó contra una columna de alumbrado en Paraná

Un despiste en Paraná se registró cuando un vehículo perdió el control y terminó chocando contra una columna de alumbrado público. El accidente ocurrió sobre calle 632, entre Recuerdos de Provincia y General Espejo.

Por causas que hasta el momento no fueron informadas, el conductor despistó y el rodado terminó su recorrido al impactar contra la estructura ubicada a un costado de la calle.

Pese a las características del choque, se confirmó que el conductor no sufrió lesiones. Tampoco se informó sobre la participación de otros vehículos o personas en el siniestro.

Intervinieron Bomberos Voluntarios y la Policía

Tras el accidente, acudieron al lugar integrantes de Bomberos Voluntarios y personal policial, quienes realizaron las tareas correspondientes y trabajaron en el sector donde quedó el vehículo.