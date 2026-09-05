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Policiales Accidente de tránsito

Conductor perdió el control de su auto y chocó contra una columna de alumbrado en Paraná

Un despiste en Paraná terminó con un vehículo contra una columna de alumbrado en calle 632. Pese al fuerte impacto, el conductor resultó ileso. Intervinieron Bomberos Voluntarios y la Policía.

5 de Septiembre de 2026
Accidente en Paraná.
Accidente en Paraná. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

Un despiste en Paraná terminó con un vehículo contra una columna de alumbrado en calle 632. Pese al fuerte impacto, el conductor resultó ileso. Intervinieron Bomberos Voluntarios y la Policía.

Un despiste en Paraná se registró cuando un vehículo perdió el control y terminó chocando contra una columna de alumbrado público. El accidente ocurrió sobre calle 632, entre Recuerdos de Provincia y General Espejo.

 

 

Por causas que hasta el momento no fueron informadas, el conductor despistó y el rodado terminó su recorrido al impactar contra la estructura ubicada a un costado de la calle.

 

Pese a las características del choque, se confirmó que el conductor no sufrió lesiones. Tampoco se informó sobre la participación de otros vehículos o personas en el siniestro.

 

 

Intervinieron Bomberos Voluntarios y la Policía

 

Tras el accidente, acudieron al lugar integrantes de Bomberos Voluntarios y personal policial, quienes realizaron las tareas correspondientes y trabajaron en el sector donde quedó el vehículo.

 

Temas:

despiste accidente de tránsito Paraná
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