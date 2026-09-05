Horóscopo semanal del 7 al 13 de septiembre: la Luna Nueva marca un giro para cada signo

El Horóscopo semanal del 7 al 13 de septiembre estará atravesado por la Luna Nueva en Virgo, el ingreso de Mercurio a Libra y Venus en Escorpio. Qué anticipan las predicciones para el amor, el dinero, el trabajo y los vínculos.
El Horóscopo semanal del 7 al 13 de septiembre anticipa días de movimientos importantes para los 12 signos del zodíaco. El jueves será una jornada clave con el ingreso de Mercurio a Libra y de Venus a Escorpio, mientras que Urano comenzará su retrogradación en Géminis. Un día después, la Luna Nueva en Virgo abrirá un período relacionado con el orden, los nuevos propósitos y la revisión de hábitos.
Los movimientos astrológicos tendrán diferentes efectos según cada signo y pondrán el foco en cuestiones vinculadas con las relaciones, el trabajo, el dinero, la familia y los proyectos personales. Para algunos será momento de avanzar, mientras que otros deberán revisar decisiones tomadas durante los últimos meses.
La Luna Nueva del viernes será uno de los acontecimientos centrales de la semana. Virgo, en particular, comenzará un nuevo ciclo personal, mientras que para otros signos el fenómeno impactará sobre áreas como las relaciones, las finanzas, el hogar o la profesión.
Aries, Tauro y Géminis
Aries: El martes llegará un impulso adicional para tomar decisiones y sostener proyectos. El jueves, Mercurio en Libra pondrá el foco sobre las relaciones de a dos, mientras Venus en Escorpio intensificará las emociones. Con Urano retrógrado será momento de revisar cambios vinculados con la comunicación. La Luna Nueva del viernes favorecerá el inicio de nuevos hábitos relacionados con el trabajo y el cuidado personal.
Tauro: Los vínculos tendrán una oportunidad para fortalecerse durante la semana y los pequeños gestos cobrarán especial importancia. Venus ingresará a Escorpio y movilizará las relaciones de pareja, mientras Mercurio pondrá atención sobre la salud y las rutinas. La Luna Nueva abrirá un ciclo de seis meses relacionado con el amor y la creatividad: puede ser tiempo de animarse a un romance o recuperar un proyecto postergado.
Géminis: La semana invita a ordenar antes que innovar. Urano comenzará su retrogradación en este signo y pondrá bajo revisión los cambios realizados durante los últimos meses. Mercurio en Libra potenciará la creatividad y las ganas de expresarse, mientras Venus en Escorpio favorecerá una limpieza de rutinas. La Luna Nueva llevará la atención hacia el hogar y la familia. El domingo será importante evitar respuestas impulsivas.
Cáncer, Leo y Virgo
Cáncer: La intuición tendrá protagonismo durante los primeros días. Venus en Escorpio abrirá una etapa favorable para el amor y la creatividad, mientras Mercurio en Libra puede ayudar a ordenar conversaciones familiares pendientes. La Luna Nueva será una oportunidad para plantearse qué se quiere aprender o comunicar durante los próximos seis meses. El domingo podría aparecer cierta irritabilidad.
Leo: El comienzo de la semana estará marcado por una mayor conexión con las necesidades emocionales. El martes pueden surgir ideas a través de amigos o grupos y el jueves Mercurio favorecerá la comunicación. Venus, por su parte, llevará la atención hacia el hogar y la familia. Con la Luna Nueva del viernes, el dinero y el valor personal ocuparán un lugar central.
Virgo: Será uno de los signos protagonistas. Mercurio ingresará a Libra y activará asuntos relacionados con el dinero y la valoración del propio trabajo, mientras Venus intensificará la comunicación. Urano retrógrado llevará a revisar cambios realizados en el ámbito profesional. El viernes, la Luna Nueva ocurrirá en Virgo y marcará el inicio de un nuevo ciclo personal, con la posibilidad de definir objetivos sobre quién se quiere ser de ahora en adelante.
Libra, Escorpio y Sagitario
Libra: Mercurio ingresará al signo el jueves y aportará mayor claridad para expresar pensamientos y decisiones. Venus en Escorpio, en tanto, pondrá el foco sobre el dinero y el valor propio. La retrogradación de Urano será una invitación a revisar viajes, estudios o proyectos. La Luna Nueva del viernes favorecerá procesos internos y la posibilidad de dejar atrás situaciones antes del comienzo de una nueva etapa personal.
Escorpio: Venus ingresará al signo y potenciará el magnetismo, aunque también anticipará un período de revisión de relaciones y cuestiones financieras durante octubre. Mercurio en Libra favorecerá la intuición y los procesos personales. El viernes, la Luna Nueva activará proyectos colectivos y amistades, por lo que será un buen momento para definir qué vínculos se quieren fortalecer durante los próximos meses.
Sagitario: Las cuestiones profesionales aparecerán con fuerza. El martes puede surgir una perspectiva diferente sobre el trabajo, mientras Venus en Escorpio invitará a bajar el ritmo y prestar atención a la intuición. Mercurio en Libra dinamizará la vida social y Urano retrógrado llevará a revisar los vínculos. La Luna Nueva del viernes será especialmente importante para establecer objetivos profesionales y de imagen pública.
Capricornio, Acuario y Piscis
Capricornio: La semana puede traer una nueva perspectiva frente a preocupaciones laborales. Mercurio ingresará a Libra y se instalará en el área profesional, lo que podría favorecer propuestas o reconocimientos durante las próximas semanas. Venus intensificará amistades y proyectos grupales. La Luna Nueva será una oportunidad para pensar en viajes, estudios o nuevos conocimientos.
Acuario: Una idea inesperada puede ayudar a destrabar una situación durante el martes. Mercurio en Libra despertará interés por viajar o estudiar, mientras Venus en Escorpio potenciará cuestiones relacionadas con la profesión y la imagen pública. Será un período favorable para negociar y mostrar proyectos. La Luna Nueva del viernes pondrá atención sobre la intimidad y los recursos compartidos. El domingo convendrá controlar la impulsividad.
Piscis: Los vínculos serán uno de los grandes temas de la semana. El miércoles se presentará un escenario favorable para fortalecer una pareja o sociedad. Mercurio ayudará a poner en palabras cuestiones relacionadas con dinero compartido y Venus favorecerá estudios, viajes y creencias. La Luna Nueva del viernes ocurrirá en el área de las relaciones y abrirá la posibilidad de definir cómo se quiere estar sentimentalmente durante los próximos seis meses.