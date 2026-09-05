Torneo de sóftbol infantil reunió a unos 350 chicos en el Club Don Bosco

REDACCIÓN ELONCE
El torneo de sóftbol infantil “Lucho Centurión” convocó a delegaciones de Entre Ríos, Santa Fe y Misiones en el Club Don Bosco. El histórico referente destacó ante Elonce el crecimiento de las categorías formativas y aseguró que “el sóftbol tiene futuro en Paraná”.
El torneo de sóftbol infantil “Lucho Centurión” reunió este sábado a unos 350 chicos en las instalaciones del Club Don Bosco de Paraná, donde delegaciones de diferentes puntos del país participaron de una jornada destinada a las categorías formativas. El encuentro comenzó el viernes y continuará hasta este domingo.
La competencia contó con equipos de escuelita, preinfantiles e infantiles y recibió a jugadores provenientes de Misiones, Valle María, Santa Fe, Esperanza y diferentes clubes de Paraná y la zona. Familias enteras acompañaron a los pequeños deportistas durante una jornada que combinó competencia, aprendizaje y encuentro.
“Tenemos alrededor de 340 a 350 chicos en cancha. Hoy sábado es el día donde se concentra mucha gente y, como pueden ver alrededor, los padres acompañan a los chicos”, destacó Lautaro Ferraro, uno de los organizadores, en diálogo con Elonce. Además, mencionó la participación de delegaciones de Tucanes, Pumitas y otras instituciones de la región.
El crecimiento de las categorías infantiles
Ferraro destacó la importancia que tiene la convocatoria para sostener el crecimiento de la disciplina desde edades tempranas. “Personalmente me siento agradecido, emocionado y feliz de ver esta cantidad de chicos hoy en nuestro club, porque este es el semillero”, afirmó.
Alejandro, quien también formó parte de la comisión organizadora, valoró el desarrollo de la competencia y el trabajo previo realizado para recibir a jugadores y familiares. “Un torneo hermoso, un torneo realmente espectacular. Hemos trabajado durante mucho tiempo para brindarles a los chicos y a las familias que siempre nos acompañan este evento, para que vengan y disfruten de este hermoso torneo y lo conozcan un poquito”, sostuvo.
El trabajo detrás del torneo
La convocatoria implicó un importante despliegue organizativo. El club debió acondicionar los campos de juego y preparar los diferentes servicios necesarios para recibir durante todo el fin de semana a cientos de chicos y sus acompañantes.
“Primero, la organización para preparar todo, preparar las canchas, que a los chicos no les falte nada, que puedan jugar tranquilos, brindarles todos los servicios, baños, cantina. Todas las categorías participan y ayudan para que el torneo salga adelante”, explicó uno de los organizadores.
El dirigente también resaltó la evolución deportiva observada entre las instituciones que participan habitualmente. “Hay equipos que nos acompañan hace años. Ves el crecimiento de los chicos año a año, los ves desde que empiezan y decís: ‘Mirá ese equipo cómo vino el año pasado y qué lindo juega ahora, cómo van avanzando los chicos día a día con los entrenamientos’”, afirmó.
Más chicos que en la edición anterior
Los organizadores confirmaron que la cantidad de jugadores creció respecto del torneo anterior. La nueva edición incorporó delegaciones que no habían participado anteriormente, aunque también hubo instituciones que no pudieron viajar por cuestiones económicas.
“Superamos la cantidad de chicos. Vinieron otros equipos que el año pasado no vinieron y faltaron algunos por cuestiones económicas que no pudieron venir. La idea es seguir creciendo año a año para que sea un gran torneo para ellos”, señalaron desde la organización.
El cronograma contempló partidos hasta las 17:30 de este sábado, mientras que para el domingo estaba previsto comenzar nuevamente a las 9:30. Para las delegaciones provenientes de otras localidades, el club facilitó contactos para que pudieran resolver el alojamiento durante su estadía en Paraná.
El reconocimiento a Lucho Centurión
El encuentro llevó el nombre de Lucho Centurión, histórico referente del Club Don Bosco que continúa relacionado con la actividad. Durante la jornada estuvo presente acompañando a los jugadores y dialogó con Elonce acerca del homenaje y, principalmente, del crecimiento de las divisiones infantiles.
“Que el torneo lleve mi nombre es un detalle mínimo o una excusa, por decirlo de alguna manera. Estoy agradecido, es un premio enorme, pero lo importante es que vemos acá que el sóftbol tiene futuro en la ciudad de Paraná. Tenemos que seguir trabajando en esto, esa es la parte fuerte”, expresó Centurión.