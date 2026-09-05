La Selección de hockey sobre patines entrena en Paraná antes del Mundial

La Selección de hockey sobre patines femenino, conocida como Las Águilas, realiza una concentración en Paraná como parte de su preparación para el Mundial que se disputará el próximo mes en Asunción, Paraguay. El plantel desarrolla entrenamientos abiertos al público este sábado y disputará encuentros amistosos ante seleccionados entrerrianos.

Hernán San Martín, presidente de la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, destacó a Elonce la importancia de recibir al seleccionado argentino. “Desde ayer tenemos a Las Águilas, que es el seleccionado argentino femenino, categoría mayores, en Paraná. Están haciendo la preparación para competir el mes que viene en el Mundial que se va a llevar adelante en Asunción”, señaló.

El combinado nacional llegará a la competencia internacional con el objetivo de conquistar un nuevo campeonato. “Vamos por la séptima estrella, eso es importante recalcarlo. Sabemos que este año va a ser una competencia bastante complicada, pero tenemos confianza. Son todas chicas de primer nivel; tenemos que entender que el plantel que está entrenando en Paraná es en un 90% profesional. Son todas jugadoras que están jugando en Europa”, remarcó.

Entrenamientos abiertos y expectativa por Las Águilas

La presencia de las campeonas mundiales despertó expectativa entre los seguidores de la disciplina. San Martín destacó la respuesta del público desde el comienzo de las actividades: “Toda la expectativa y el acompañamiento de la gente realmente han sido espléndidos”.

Asimismo, valoró el respaldo recibido para concretar la concentración. “No puedo dejar pasar hacer los agradecimientos a la Secretaría de Deporte por el acompañamiento, al Comité Nacional y a la Gobernación. Hemos tenido el apoyo de ellos para poder realizar semejante evento”, sostuvo.

Durante este sábado, Las Águilas continuaron con su preparación en la pista del Club Neuquén. Las prácticas fueron abiertas, por lo que deportistas, familias y aficionados pudieron observar de cerca el trabajo de un seleccionado integrado mayoritariamente por jugadoras profesionales.

Amistosos contra seleccionados entrerrianos

La agenda también contempló un encuentro entre las integrantes del seleccionado, el cuerpo técnico y quienes se acercaron al escenario deportivo. “En este momento están realizando un entrenamiento. Los entrenamientos son abiertos. Posterior a este entrenamiento, el plantel completo y el cuerpo técnico se ponen a disposición para una charla abierta acá mismo en la pista. Es un trabajo de campo”, explicó San Martín.

Para las 19 de este sábado estaba previsto un acto de recepción para las jugadoras. Posteriormente, Las Águilas disputarían dos partidos amistosos ante combinados entrerrianos especialmente conformados para la ocasión.

“Por la tarde vamos a tener un acto a las 19 horas de recepción, hacerles un mimo, una bienvenida, y posteriormente van a jugar dos partidos contra dos seleccionados entrerrianos que hemos conformado”, detalló el dirigente.

La actividad continuará este domingo

La concentración continuará este domingo con nuevas actividades y otros dos partidos amistosos. El cronograma prevé trasladar la acción hacia la zona de la Costanera, siempre que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar normalmente la jornada.

“A partir de mañana las actividades van a la pista de Club Rowing, en la Costanera, si el tiempo nos sigue acompañando. A las 19 horas van a estar jugando dos partidos amistosos más”, expresó San Martín.

El dirigente remarcó que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a quienes practican o siguen habitualmente la disciplina, sino al público en general. La visita representa una oportunidad para observar de cerca a las actuales campeonas mundiales durante su preparación para la próxima cita internacional.

Entrada libre y gratuita para ver a Las Águilas

“No solamente es para la gente del hockey sobre patines, sino para toda la gente que le gusta el deporte. Es un evento de primer nivel internacional. En el femenino estamos viendo el mejor nivel del mundo: son campeonas mundiales, van por una copa más, así que los esperamos”, afirmó.

Todas las actividades cuentan con acceso libre y gratuito. Desde la organización buscaron aprovechar la presencia de Las Águilas para acercar el hockey sobre patines a nuevos públicos y continuar impulsando el crecimiento de la disciplina en Entre Ríos.

“La entrada es libre y gratuita. Pueden venir con la familia completa, pasar un lindo rato, conocer nuestra disciplina, que en eso estamos trabajando: en difundirla, mostrarla y hacerla ver para seguir creciendo como lo venimos haciendo en el último tiempo en Entre Ríos”, concluyó San Martín.