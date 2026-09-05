Boca visita a Gimnasia de Mendoza con mayoría de suplentes: hora, TV y formaciones

Boca visitará este sábado a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 16.30 en el estadio Víctor Legrotaglie y tendrá como árbitro a Darío Herrera.

El Xeneize llega después de una semana positiva: venció agónicamente a Lanús por el campeonato y posteriormente eliminó a Vélez por penales para avanzar a los cuartos de final de la Copa Argentina.

En el Clausura, el equipo de Rodolfo Arruabarrena acumula 10 puntos y necesita sumar para acercarse a los primeros lugares de una Zona A que tiene a Instituto como líder y a Gimnasia de Mendoza entre sus principales perseguidores.

Boca prepara una fuerte rotación

El calendario será determinante para el armado del equipo. Boca comenzará el martes próximo su serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo, por lo que Arruabarrena preservará a buena parte de sus habituales titulares.

Una de las principales ausencias será Leandro Paredes, quien terminó con una molestia en el isquiotibial izquierdo durante el encuentro contra Vélez. La intención es que llegue en condiciones al compromiso internacional.

Entre las novedades aparece Enner Valencia, quien tendría su primera oportunidad como titular con la camiseta azul y oro. También podría producirse el debut absoluto de Matías Satas en el lateral izquierdo.

Gimnasia llega como uno de los protagonistas

Gimnasia de Mendoza atraviesa un destacado comienzo de campeonato. Ganó cinco de sus primeros siete encuentros y suma 15 puntos, apenas uno menos que Instituto, líder de la Zona A.

El equipo dirigido por Darío Franco viene además de conseguir un resonante triunfo por 3-0 frente a Independiente en Avellaneda y buscará aprovechar la localía para mantenerse en los puestos de clasificación.

Sin embargo, tendrá una baja importante: Agustín Módica, goleador del Clausura con ocho tantos, no podrá jugar debido a una molestia muscular. Ignacio Sabatini aparece como principal candidato para reemplazarlo.

Horario, TV y posibles formaciones

El partido comenzará a las 16.30 y será televisado en vivo por ESPN Premium. Se disputará en el estadio Víctor Legrotaglie de Mendoza, con Darío Herrera como árbitro principal.

La probable formación de Boca sería con Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas; Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón, Kevin Zenón; Carlos Palacios; Leonel Flores y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Gimnasia de Mendoza podría salir con César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Matías Recalde; Tomás O'Connor, Fermín Antonini; Facundo Lencioni, Esteban Fernández, Luciano Cingolani; Ignacio Sabatini. DT: Darío Franco.