Jornadas Entrerrianas de Fibrosis Quística: serán gratuitas y reunirán a especialistas

Las Jornadas Entrerrianas de Fibrosis Quística se realizarán el próximo viernes 11 de septiembre en Paraná, en el marco del Día Mundial de la enfermedad. La actividad reunirá a reconocidos especialistas y estará destinada a profesionales de distintas áreas de la salud interesados en actualizar conocimientos sobre diagnóstico, tratamiento y cuidados integrales.

El encuentro, organizado por la Asociación Entrerriana de Fibrosis Quística “Alguien como yo FQ”, tendrá lugar de 8 a 13 en el Auditorio del Hospital de la Baxada Dra. Teresa Ratto. La propuesta contará con modalidad presencial y virtual, lo que permitirá participar también a profesionales que no puedan concurrir personalmente.

La jornada estará dirigida a médicos, kinesiólogos, nutricionistas, enfermeros, bioquímicos y demás integrantes de equipos sanitarios. La actividad será libre y gratuita, aunque tendrá cupos limitados, y quienes participen recibirán certificados de asistencia.

Especialistas participarán de las jornadas

El programa contará con la participación de profesionales provenientes de diferentes instituciones sanitarias. Entre los disertantes confirmados se encuentra la Dra. Silvina Zaragoza, neumonóloga pediatra del Hospital Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires.

También participarán el Dr. Fernando Meneghetti, neumonólogo pediatra del Hospital Alassia de Santa Fe; la Lic. Paula Plubatsch, kinesióloga del Hospital Garrahan; y el Dr. Juan Carlos Bossio, director del INER–ANLIS Malbrán.

La nómina se completa con la Bioq. Jorgelina Ruata, especialista en Test del Sudor, y la Bioq. Maite Aramberri, coordinadora del Programa Juan – Pesquisa Neonatal de Entre Ríos. Las exposiciones permitirán abordar diferentes aspectos vinculados con la detección y el seguimiento de la fibrosis quística.

Diagnóstico y situación de la fibrosis quística

Las actividades comenzarán a las 8 con la apertura y bienvenida. A las 8.15, Meneghetti presentará el “Estado actual de la Fibrosis Quística en la región”, mientras que desde las 8.30 Zaragoza expondrá sobre “Diagnóstico y abordaje actual”.

Posteriormente, entre las 9.15 y las 9.35, Bossio tendrá a su cargo una presentación sobre el Registro Nacional de Fibrosis Quística. Luego habrá un intervalo hasta las 10 para continuar con la segunda parte del programa.

Uno de los objetivos centrales del encuentro será fortalecer la actualización profesional sobre una enfermedad que requiere un abordaje interdisciplinario. Por esa razón, el programa incluye contenidos relacionados tanto con el diagnóstico como con los diferentes cuidados necesarios durante el seguimiento de los pacientes.

Pesquisa neonatal y Test del Sudor

Desde las 10, Aramberri expondrá sobre el Programa Juan – Pesquisa Neonatal de Entre Ríos. La presentación se extenderá hasta las 10.20 y estará seguida por la intervención de Ruata.

Entre las 10.20 y las 10.40, la especialista desarrollará una exposición dedicada al Test del Sudor, una de las temáticas específicamente incorporadas dentro de la actualización propuesta por las jornadas.

Luego llegará uno de los bloques de mayor extensión del encuentro. Desde las 10.40 hasta las 12, Plubatsch estará a cargo de la presentación denominada “Cuidados respiratorios en la era de los moduladores”.

Una mesa de preguntas cerrará el encuentro

La última hora de las Jornadas Entrerrianas de Fibrosis Quística estará destinada al intercambio entre profesionales. De 12 a 13 se desarrollará una mesa de preguntas y respuestas coordinada por Meneghetti.

De esta manera, además de las exposiciones previstas, los asistentes tendrán un espacio específico para plantear consultas e intercambiar experiencias sobre las diferentes cuestiones abordadas durante la mañana.

La propuesta busca generar una instancia de capacitación y actualización interdisciplinaria para quienes trabajan en el sistema sanitario, con contenidos relacionados con el diagnóstico, la pesquisa neonatal, los registros de pacientes y los cuidados respiratorios.

Cómo inscribirse a las jornadas

Para participar será necesario realizar una inscripción previa. Los interesados deberán enviar un correo electrónico a alguienfqparana@hotmail.com e indicar nombre y apellido, DNI, área de salud o profesión y localidad.

Además, cada participante deberá precisar la modalidad elegida, ya sea presencial o virtual. Debido a que los cupos son limitados, desde la organización remarcaron la necesidad de completar previamente el procedimiento de inscripción.