Ya son 700 las hectáreas afectadas por nuevos incendios en las islas entrerrianas frente a Rosario

La mayor parte de los incendios se registra en territorio entrerriano

Los incendios volvieron a hacerse visibles en las islas frente a Rosario y ya son alrededor de 700 las hectáreas afectadas por el fuego, según los reportes difundidos sobre la situación en el territorio insular.

Las imágenes captadas desde Rosario muestran distintos focos activos en jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, algunos de ellos visibles desde la ciudad santafesina.

El foco que genera mayor preocupación se encuentra a la altura de Villa Constitución, donde las llamas alcanzaron aproximadamente 460 hectáreas y continúan activas.

El nivel del río ayuda a contener algunos focos

Varios de los incendios se encuentran cerca de distintos brazos del río Paraná, una situación que por el momento contribuye a limitar la propagación de las llamas.

El nivel del río también favoreció que algunos focos pudieran extinguirse con mayor rapidez. Sin embargo, el escenario genera preocupación ante el descenso sostenido de las aguas y la proximidad de la primavera.

El río, que llegó a superar los tres metros, se encuentra actualmente en torno a los 2,5 metros y continúa bajando. Cuanto menor sea el nivel del agua, mayor es el riesgo de que los incendios puedan extenderse por las zonas de pastizales de las islas.

Preocupación por la llegada de la primavera

Los incendios en las islas suelen incrementarse durante los últimos meses del invierno y el comienzo de la primavera.

Entre las causas señaladas se encuentra la quema intencional de pastizales, una práctica utilizada para favorecer el rebrote de vegetación y generar alimento para el ganado.

Sin embargo, estas quemas pueden descontrolarse rápidamente debido a la acción del viento y transformarse en incendios de grandes dimensiones. También pueden producirse focos por otras causas, como fuegos mal apagados o situaciones de descuido.

La mayoría de los focos están en territorio entrerriano

Desde Rosario pueden observarse distintos puntos de fuego en el territorio insular. Los focos aparecen distribuidos en diferentes sectores ubicados a ambos lados del puente Rosario-Victoria.

La mayor parte de los incendios observados corresponde a jurisdicción de la provincia de Entre Ríos, por lo que las denuncias relacionadas con posibles incendios intencionales deben ser realizadas ante las autoridades entrerrianas.

Además, ya existen denuncias que llegaron a los tribunales entrerrianos por episodios registrados en la zona de islas.