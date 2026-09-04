"Tenía vida para rato": el dolor de la hija del barrendero “Papá Noel”

El barrendero “Papá Noel”, Edgardo Barzola, murió a los 58 años y su fallecimiento provocó profundo dolor entre familiares, amigos y vecinos. Su hija Cecilia compartió con Elonce un emotivo testimonio sobre el reconocido trabajador que recorría las calles en motocicleta junto con Malevo, su inseparable perro.

“Era siempre alegre y un gran padre. Le gustaba bailar, cantar y hacía locros para vender. Siempre estaba contento”, recordó Cecilia al describir la personalidad de un hombre que se había ganado el afecto de numerosas personas.

Barzola era conocido por su trabajo como barrendero y también por vestirse de Papá Noel durante las fiestas. En esas jornadas cargaba su motocicleta con golosinas y salía a repartirlas entre los chicos.

“Era mi gran papá y el de muchos niños”

Cecilia rememoró que su padre siempre encontraba la manera de devolverles la alegría a quienes lo rodeaban. “Buscaba sacarles una sonrisa a los más pequeños. A nosotros, cuando estábamos enojadas, también nos hacía reír”, relató.

Entre los recuerdos familiares mencionó los desayunos y los tradicionales asados de los domingos. “Siempre fue un padre. Él era feliz, hacía reír a la gente y le gustaban los chicos”, expresó.

También destacó el estrecho vínculo que mantenía con sus nietos y con Priscila, su hija con síndrome de Down. “Su amor eran los nietos y su hija especial. Ella era todo para él”, señaló.

La hija de Barzola sostuvo que recién al comunicar el fallecimiento desde el teléfono de su padre comprendió la dimensión del cariño que había construido en las calles. Los mensajes comenzaron a multiplicarse en pocos minutos.

Una noticia que causó conmoción

“Fue impresionante la cantidad de mensajes que llegaron preguntando dónde y cuándo lo llevaban, por qué y de qué murió. Es algo difícil de creer porque hasta hace una semana lo veían barriendo en la calle”, contó Cecilia.

La mujer también relató cómo fueron los últimos momentos que compartió con su padre. Su testimonio reflejó el dolor de una despedida inesperada: “Lo fui a ver a la mañana y estaba despierto. Lo toqué, le hablé, lo acaricié y, a los minutos, se me murió en los brazos”.

Barzola permaneció internado durante tres días antes de su fallecimiento. Su hija lamentó que la muerte llegara cuando todavía era una persona joven, activa y con numerosos proyectos.

“Tenía 58 años, era muy joven. Tenía vida para rato, tenía sonrisa y tenía alegría. Para mí era mi papá, mi gran papá y el de muchos niños”, manifestó.

Malevo todavía lo esperaba

La historia de Barzola estaba profundamente unida a la de Malevo, el pequeño perro que lo acompañaba durante sus recorridos en motocicleta. La mascota había sido rescatada por el trabajador y, desde entonces, se convirtió en su compañero inseparable.

Mientras su dueño permanecía internado, Malevo continuó esperándolo en la vivienda. “Hace tres días que está en la puerta de la casa esperando que vuelva. Ahora estamos viendo si nos permiten traerlo para que se despida de su papá, porque era su papá”, expresó Cecilia.

La familia analizaba la posibilidad de llevar al animal hasta el lugar del velatorio. La hija de Barzola admitió que atravesaban una decisión difícil por el impacto que podría tener la despedida sobre la mascota.

Malevo quedará al cuidado de la familia, junto con la pareja de Edgardo y su hija Priscila. “Nos haremos cargo entre todos. Sé que la va a pasar mal y lo va a extrañar. Ya se nota y se va a notar más con el paso de los días”, explicó.

El “Papá Noel” de muchos chicos

Cecilia recordó especialmente la tarea solidaria que su padre realizaba durante las celebraciones navideñas. Barzola preparaba su motocicleta y recorría distintos sectores para entregar golosinas a los niños.

“Me decía: ‘Mi hija, ya cargué la moto con golosinas para mañana salir a repartir’. Se lo va a extrañar”, evocó. Además, recordó que muchos vecinos lo encontraban trabajando desde las cuatro de la madrugada en calle Montiel.

DOLOR EN PARANÁ: FALLECIÓ EDGARDO BARZOLA, EL BARRENDERO "PAPÁ NOEL"

La familia informó que sus restos serían velados durante toda la noche y que el traslado hacia el Parque La Paz se realizaría a partir de las 8.15 del sábado.

“Me di cuenta de que mucha gente lo quiere. Cuando compartí la noticia en su WhatsApp, muchos empezaron a preguntar qué le había pasado y decían que no lo podían creer. Es lo que nos tocó y el de arriba sabe”, concluyó Cecilia ante Elonce.