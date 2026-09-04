Intensifican la descacharrización en Paraná y piden reforzar el compromiso de los vecinos

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná avanza con la campaña de prevención del dengue en sectores donde las ovitrampas registraron niveles elevados. Autoridades sanitarias remarcaron que los huevos del Aedes aegypti pueden permanecer latentes hasta un año y pidieron eliminar recipientes que acumulen agua.
La campaña de descacharrización en Paraná avanza en distintos barrios de la ciudad de Paraná con operativos focalizados en las zonas donde las ovitrampas detectaron una mayor presencia de huevos del mosquito Aedes aegypti. La Secretaría de Salud municipal remarcó la importancia de comenzar las tareas preventivas durante el invierno y no esperar la llegada de las altas temperaturas.
Claudia Enrique, secretaria de Salud de la Municipalidad de Paraná, explicó a Elonce que el frío elimina buena parte de los mosquitos adultos, pero no ocurre lo mismo con sus huevos. "Los huevos de Aedes aegypti pueden permanecer hasta un año en forma latente. Cuando vienen los primeros calores y la humedad, evolucionan y eclosionan", señaló.
Por esa razón, enfatizó: "Hay que empezar a descacharrizar desde el invierno". La medida consiste en retirar del domicilio y sus alrededores cualquier recipiente capaz de acumular agua, como cubiertas, botellas y otros objetos en desuso.
Qué hacer para evitar la proliferación del mosquito
Enrique recordó que el Aedes aegypti puede depositar sus huevos cerca de agua limpia o sucia, siempre que permanezca estancada. Recomendó revisar patios, mantener los terrenos desmalezados y controlar también recipientes ubicados dentro de las viviendas, como floreros.
Respecto del uso de repelentes, aclaró que pueden utilizarse tanto en crema como en spray. "Hay que fijarse en el envase porque, de acuerdo con la concentración que tenga cada repelente, depende la duración de la protección", indicó.
Olga Castañeda, directora de Salud Comunitaria de la Municipalidad de Paraná, precisó que los operativos comenzaron en Paraná XIV, continuaron en la vecinal 17 de Febrero y actualmente se desarrollan en Sáenz Peña. La próxima semana está previsto avanzar en Bajada Grande.
Priorizan las zonas donde las ovitrampas dieron valores altos
"Estamos trabajando específicamente en los lugares donde las ovitrampas, que son los sensores, nos dieron alto", explicó Castañeda. Los equipos intervienen alrededor de cada dispositivo, en un radio aproximado de nueve manzanas, visitando las viviendas para brindar recomendaciones y comunicar cuándo pueden retirar los elementos en desuso para que sean recolectados por Servicios Públicos.
"Las ovitrampas nos han dado alto en estos lugares, por eso los estamos priorizando", sostuvo la funcionaria, quien destacó la responsabilidad individual para reducir los criaderos.
Finalmente, Castañeda advirtió sobre la necesidad de reforzar las medidas ante la perspectiva de mayores precipitaciones. "Depende de cada uno de nosotros el compromiso que tengamos con esto para que tengamos casos de dengue o no", concluyó.