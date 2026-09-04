Reciclaje de lapiceras de insulina: los puntos de recolección en Paraná

La Municipalidad de Paraná impulsa la recolección y reciclaje de lapiceras de insulina con el objetivo de evitar que sean arrojados junto con los residuos domiciliarios. Dónde llevarlas.
En el marco del programa municipal Ecoinsulina, se realizó una jornada en la Peatonal San Martín para concientizar sobre la importancia de disponer de manera segura y responsable las lapiceras de insulina y otros dispositivos de punción utilizados por personas con diabetes, evitando que sean arrojados junto con los residuos domiciliarios.
El programa cuenta con puntos fijos de recepción en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales y en el Hospital San Martín, donde los vecinos pueden acercar estos elementos durante toda la semana.
Claudia Enrique, secretaria de Salud, destacó el alcance de la iniciativa y explicó que Ecoinsulina “es el primer programa de este tipo que busca generar conciencia sobre la importancia de no desechar estos insumos junto con los residuos domiciliarios”. En ese sentido, señaló que la propuesta “también dialoga con la campaña de recolección de medicamentos vencidos”.
El programa Ecoinsulina se desarrolla sobre tres ejes: ambiental, social y sanitario. Por un lado, apunta a evitar que estos materiales plásticos terminen en el volcadero; por otro, busca que puedan ser destinados a la Cooperativa Recicladores del Paraná para incorporarlos al circuito de recuperación y reciclaje.
Una iniciativa con impacto ambiental y sanitario
El jefe del servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutrición del Hospital San Martín y promotor del proyecto, Jorge Tedesco, explicó la dimensión del problema y remarcó la importancia de generar hábitos responsables en la comunidad. “En el departamento Paraná se calcula que por año se tiran a la basura aproximadamente 17 toneladas de lapiceras. Por eso, con esta campaña buscamos concientizar a la sociedad y mostrar la importancia de reciclar y disponer correctamente estos elementos”, sostuvo.
La iniciativa procura reducir los riesgos asociados a la manipulación y disposición inadecuada de estos residuos. “Buscamos evitar que el plástico termine en el volcadero, que estos residuos sean destinados a la Cooperativa Recicladores del Paraná para incluirlos en el circuito del reciclado y, también, prevenir distintas patologías que pueden generar los microplásticos, como enfermedades endocrinológicas, reumatológicas y oncológicas, entre otras”, explicó Tedesco.
Dónde llevar las lapiceras
Las personas pueden acercar estos elementos cualquier día de la semana a los puntos habilitados: CAPS Padre Kentenich, San Martín, Papa Francisco, Toma Nueva e Illia, la Posta Sanitaria La Milagrosa y el Hospital San Martín.