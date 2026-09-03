Vecinos denunciaron un incendio intencional y ataques a balazos en el barrio Los Hornos de Paraná

Vecinos del barrio Los Hornos de Paraná denunciaron una situación de extrema tensión luego de que se registrara un incendio en una vivienda de calle Pedro Martínez, a pocos metros de Miguel David. Según relataron, el fuego habría sido intencional y el conflicto incluiría amenazas, piedrazos y disparos contra distintas casas de la zona.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná

El incendio fue sofocado por una dotación de Bomberos Zapadores que trabajó en el lugar. Mientras tanto, vecinos aseguraron que desde el domingo viven en medio de un conflicto que, según indicaron, estaría vinculado a una disputa entre familias por un terreno.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná

Lorena, una de las vecinas afectadas, relató la situación que atraviesa el barrio. “Desde el domingo estamos en conflicto. No nos dejan ni dormir, nos tiran tiros, nos tiran piedras y nos amenazan”, denunció. La mujer señaló que el conflicto estaría relacionado con una disputa por un terreno entre familias, aunque aseguró desconocer los detalles del problema.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná

“No sabemos qué hacer”

La vecina indicó que los episodios comenzaron el domingo y que la situación generó preocupación en todo el sector. "A la una o dos de la mañana me llamaron porque había problemas acá”, relató. Consultada sobre la respuesta policial, expresó su preocupación por la continuidad de los hechos. “Hacemos las denuncias y no sé qué pasa. Viene la Policía un ratito y se va”, cuestionó.

Lorena destacó la solidaridad entre los vecinos y aseguró que el apoyo mutuo se volvió fundamental frente a la situación. Sobre el incendio registrado en las últimas horas, indicó que desconocían quién podría haber sido responsable.

“No sabemos quién fue. Mi vecina, que vive al lado de mi casa, también recibió disparos. Es una señora de 80 años que no se mete con nadie”, sostuvo. La mujer aseguró que el conflicto alteró por completo la tranquilidad del barrio. “Yo vivo trabajando y ya no sabemos qué hacer”, manifestó.

Créditos: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná

Una mujer denunció que recibió disparos en su vivienda

Rosa, otra vecina del barrio, contó que vive sola y denunció haber recibido dos disparos contra su vivienda. “Vivo sola y recibí dos tiros en mi casa sin meterme porque yo ni los conozco. No tengo problemas con nadie”, afirmó. La mujer destacó que otros vecinos fueron quienes la acompañaron durante los momentos de mayor tensión.

“Los vecinos son los que me están sacando adelante. Entre todos estamos ayudándonos”, señaló. Sin embargo, expresó su preocupación por la continuidad de los hechos. “Esto ya no da más. Ya no se puede seguir así. Si está amenazado el barrio, me incluyen a mí también y yo no tengo problema con nadie”, sostuvo.

La disputa por un terreno

Consultada sobre el origen del conflicto, Rosa indicó que, según las versiones que circulaban en el barrio, existiría una disputa por un terreno. También aseguró que, según le habían manifestado, una de las familias había sido señalada como responsable de la situación.

“Le echan la culpa al hijo de una señora. Después vinieron acá a tirar tiros y fue cuando recibí los disparos en mi casa”, relató. Otra de las vecinas insistió en que el conflicto no estaba relacionado con su familia y pidió que se investigaran los hechos.