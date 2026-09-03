Hallaron dos cuerpos dentro de un auto incendiado en Gálvez: investigan femicidio seguido de suicidio y hay una filmación

Dos cuerpos fueron encontrados este jueves por la mañana dentro de un auto incendiado en la bajada del Espinillo, cerca de Cargill, en Villa Gobernador Gálvez, Santa Fe. La fiscal Noelia Navone quedó a cargo de la investigación, que apunta a un femicidio seguido de suicidio.

El hallazgo se produjo después de que un pescador llamara al 911. Al llegar, los bomberos y los agentes del Comando Radioeléctrico localizaron los cuerpos de un hombre y una mujer en el interior de un Chevrolet Corsa calcinado.

Aunque inicialmente no pudieron ser identificados por su estado, durante la jornada Rosario3 informó que se trataba de Mariana Vanesa Di Paolo y su expareja, Luis Rodrigo Argañaraz, quienes tenían hijos en común. Según ese medio, la mujer lo había denunciado por hostigamiento y acoso 48 horas antes y había solicitado una medida de protección.

Una denuncia presentada dos días antes

De acuerdo con la información publicada por el medio rosarino, Di Paolo había denunciado a su expareja por hostigamiento y acoso y había pedido protección. No se precisó si esa solicitud había derivado en una medida judicial ni si se había notificado al denunciado.

Argañaraz también había tenido comportamientos violentos previos, según los datos que manejaban los investigadores y que fueron consignados por Rosario3.

Su documentación fue encontrada en la escena y constituyó uno de los primeros elementos con los que contó la Fiscalía.

La víctima trabajaba en un centro de estética de Villa Gobernador Gálvez. Tras conocerse lo ocurrido, familiares y allegados difundieron mensajes de despedida y reclamaron que el hecho fuera reconocido como un femicidio.

Los testimonios y un video incorporado a la investigación

Durante su primera intervención pública, Navone aclaró que trabajaban con información preliminar. “Conforme a la información preliminar que tenemos, investigamos un femicidio seguido de un suicidio. No tenemos grandes precisiones”, expresó en una conferencia de prensa.

La joven hallada calcinada.

La fiscal señaló que los testimonios recogidos ubicaban al hombre junto al vehículo antes de su muerte. “Los peritos de bomberos manifestaron que, en principio, se produjo el incendio desde la parte posterior del vehículo”, indicó al describir las primeras conclusiones del trabajo en la escena.

Una filmación realizada por pescadores quedó en manos de la Fiscalía y aportó elementos para reconstruir la secuencia. Según Rosario3, las imágenes y los testimonios reforzaron la hipótesis de que Argañaraz provocó el incendio y posteriormente se quitó la vida. La causa de muerte de Di Paolo todavía no se conoce, por lo que no se estableció si murió antes del fuego.

La búsqueda inicial de una tercera persona

En las primeras horas del procedimiento circuló la versión de que, además de los dos cuerpos dentro del auto, otra persona se había arrojado al río y no había regresado a la superficie. Esa información motivó la intervención de Prefectura, que inició una búsqueda en el agua.

Con el avance de las averiguaciones, se estableció que el hombre visto en el río era el mismo que después volvió hacia el vehículo. De esa manera, la reconstrucción posterior permitió aclarar la confusión inicial sobre la posible existencia de una tercera víctima.

Los testimonios, el video y las pericias quedaron incorporados a una investigación que deberá precisar cómo murió la mujer y reconstruir lo sucedido antes de que el automóvil fuera incendiado.

El dolor de la familia de Mariana

En las redes sociales, Celeste, quien se identificó como hermana de Mariana, expresó el dolor de la familia y cuestionó que el caso fuera presentado solamente como un incendio. “No fue un incendio. Fue un femicidio”, escribió en Facebook.

En su publicación también hizo referencia a los hijos de la víctima y cerró con una despedida: “Descansá en paz, mi colorada. No te merecías esto”. Otros mensajes recordaron a Mariana y acompañaron a sus seres queridos.

Mientras continúan las medidas investigativas, la denuncia presentada 48 horas antes y el pedido de protección forman parte de los antecedentes centrales del caso, junto con la necesidad de determinar las circunstancias de la muerte de Di Paolo.