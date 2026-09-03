Ligas Agrarias Entrerrianas: presentarán un archivo inédito junto a sus protagonistas

Un archivo de las Ligas Agrarias Entrerrianas, conservado durante más de 50 años por uno de sus protagonistas, será presentado en un conversatorio que reunirá a investigadores y exmilitantes de la organización. La actividad se realizará el martes 8 de septiembre, a las 16.30, en el comedor universitario de la UNER, en Paraná, en coincidencia con el Día del Agricultor.

La propuesta, titulada “Las ligas agrarias entrerrianas y su archivo”, permitirá conocer parte de una documentación inédita sobre la organización de pequeños productores durante los años 70. Participarán cuatro exmilitantes de distintos lugares de la provincia, que compartirán sus experiencias y dialogarán con el público.

En una entrevista con Elonce, la antropóloga Delfina Goñi, quien desarrolla su investigación doctoral en el Instituto de Estudios Sociales (INES), explicó que los materiales fueron entregados en custodia al equipo. “Hoy ponen a disposición para que nosotros hagamos un trabajo de puesta en acceso público de toda esta documentación inédita”, señaló.

Un archivo que pasó de una casa a un proyecto de investigación

Fotografías, afiches y listas de afiliados formaron parte del material mostrado durante la entrevista. Entre las imágenes apareció una fotografía de Juan Domingo Perón con integrantes de las ligas agrarias, mientras que los carteles permitieron acercarse a las consignas y formas de organización de aquella época.

Goñi destacó el valor de la conservación de esos documentos. Se trata de “un archivo que uno de sus protagonistas estuvo conservando en su domicilio durante más de 50 años”, relató. Su entrega al INES abrió la posibilidad de organizarlo, estudiarlo y trabajar para que pueda ser consultado públicamente.

La investigadora explicó que el proyecto no se limitó a reconstruir acontecimientos. También propuso un intercambio con quienes participaron de esa historia: “Nos permite hacer un ejercicio de memoria desde el presente”, expresó, y destacó la importancia de trabajar con sus protagonistas para pensar tanto el presente como el futuro.

Por qué se organizaron los pequeños productores

Sobre los orígenes del movimiento, Goñi explicó que las ligas agrarias surgieron a principios de los años 70 en distintas provincias del nordeste argentino. La primera experiencia se desarrolló en Chaco y luego se extendió mediante vínculos entre grupos que ya trabajaban con las comunidades rurales.

Según su análisis, ese proceso respondió a una crisis estructural del agro hacia finales de los años 60, que afectó a los pequeños productores y favoreció la concentración económica. “La lucha de las ligas agrarias era antimonopólica, en defensa de las tierras o de la redistribución de la tierra, de precios para los pequeños productores, de condiciones de comercialización justas”, describió.

La antropóloga señaló que muchas familias enfrentaban dificultades para permanecer en sus lugares de origen. En ese contexto, la organización buscó defender sus condiciones de producción y comercialización, además de sostener su presencia en las colonias rurales.

Una historia entrerriana todavía por reconstruir

Goñi remarcó que la experiencia provincial tuvo menos desarrollo en las investigaciones académicas que las de otros distritos. “Estamos ante un material inédito”, sostuvo. Por eso, el archivo permitirá formular nuevas preguntas y profundizar en aspectos que todavía no fueron suficientemente estudiados.

Entre los documentos aparecieron listas de afiliados, aunque la investigadora no precisó una cantidad total de integrantes. Explicó que esos registros deben interpretarse teniendo en cuenta el carácter familiar del movimiento: “Cada afiliado representaba una familia” y “era una organización de tipo familiar de pequeños productores”.

Presentarán la investigación "Las ligas agrarias entrerrianas y su archivo"

También indicó que, en aquel período, los pequeños productores tenían una presencia importante en la zona central de Entre Ríos, de costa a costa. Según explicó, los cambios en la estructura agraria durante las décadas de 1960 y 1970 fueron modificando ese escenario y desplazando a parte de esas familias.

El vínculo con el Movimiento Rural de Acción Católica

La investigadora destacó que las ligas no surgieron sin antecedentes. Las comunidades de pequeños productores ya contaban con experiencias organizativas vinculadas al Movimiento Rural de Acción Católica, nacido dentro de la Acción Católica Argentina.

Durante los años 60, explicó, ese movimiento adoptó una mirada del cristianismo ligada a la realidad latinoamericana y trabajó en red con otras organizaciones del continente. “Venían de toda esa experiencia previa, por eso es que las ligas agrarias prenden tan rápido”, sostuvo.

En el caso entrerriano, ubicó su conformación en 1973 y señaló que su actividad fue interrumpida por el golpe de Estado de 1976. Pese a ese breve período, afirmó que sus integrantes “lograron muchísimos de sus propósitos”, una trayectoria que el trabajo con el archivo buscará recuperar y poner en diálogo con sus testimonios.

Una invitación abierta para conocer y preguntar

El conversatorio estará abierto a quienes tengan interés en la historia rural y en las experiencias de organización de los productores entrerrianos. “Pedimos que vengan y que se acerquen con preguntas a conocer”, invitó Goñi.

El encuentro tendrá lugar en el comedor universitario de la UNER, en el sector donde anteriormente funcionó la Facultad de Trabajo Social, junto al patio de la Facultad de Ciencias Económicas. El acceso será por calle Andrés Pazos, en la zona de La Rioja.

La elección del Día del Agricultor buscó vincular la actividad con las experiencias de quienes trabajaron y se organizaron en el campo. A través de los documentos y de la presencia de cuatro protagonistas, la propuesta abrirá un espacio para reconstruir una parte de la historia entrerriana que permaneció resguardada durante décadas.