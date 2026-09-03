Abel Pintos se presentará en ciudad entrerriana y quienes asistan al show accederán gratis a las termas

La ciudad de Chajarí se prepara para recibir uno de los espectáculos más convocantes del año. Abel Pintos se presentará el 19 de diciembre en el Estadio Virgen de Lourdes, en el marco de los festejos por el centenario del Club Deportivo 1° de Mayo, y el evento llegará acompañado por una promoción turística especial.

Con el objetivo de atraer visitantes de toda la región, el Gobierno de Chajarí, el Club 1° de Mayo y representantes del sector privado acordaron un beneficio para quienes asistan al recital: los turistas que se alojen en la ciudad y cuenten con su entrada podrán ingresar gratuitamente al Parque Termal Daniel Tisocco.

Música y turismo en un mismo fin de semana

La iniciativa busca convertir el recital en una oportunidad para potenciar el turismo de eventos y extender la estadía de los visitantes. De esta manera, quienes lleguen desde otras localidades podrán combinar el espectáculo con una jornada de descanso en uno de los principales atractivos de Chajarí.

Desde la Dirección de Turismo destacaron que la propuesta apunta a fortalecer la actividad hotelera, gastronómica y comercial durante el fin de semana del recital.

Cómo conseguir las entradas

La entrada al show está incluida en el bono contribución lanzado por el Club 1° de Mayo, con un valor de 60.000 pesos, que puede abonarse en dos cuotas de 30.000 pesos.

Además del acceso al recital, el bono participa de sorteos con importantes premios, entre ellos una casa como primer premio y órdenes de compra de 1.000.000 y

250.000 pesos, entre otros beneficios.

Los bonos pueden adquirirse en la sede del Club 1° de Mayo y en distintos puntos de venta habilitados en Chajarí y localidades de la región, con la expectativa de

recibir una importante afluencia de público para uno de los grandes eventos de diciembre en Entre Ríos.