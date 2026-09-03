Gran Hermano tuvo otra eliminación y ya quedan cinco finalistas: quién se fue

Una nueva participante abandonó la casa por decisión del público este miércoles. Tras la eliminación, cinco mujeres siguen en carrera por el premio de Gran Hermano.
Gran Hermano tuvo una nueva eliminación este miércoles 2 de septiembre y Mariela Pietro quedó afuera de la competencia, luego de una placa positiva en la que el público debía votar para respaldar a las participantes que quería mantener dentro de la casa. Con este resultado, solamente cinco jugadoras continúan en carrera.
La salida se produjo apenas dos días después de la eliminación de Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien había abandonado el reality el lunes 31 de agosto. De esta manera, el programa conducido por Santiago del Moro aceleró las definiciones de cara a la esperada final de Gran Hermano: Generación Dorada.
En esta oportunidad, la placa estuvo integrada por Charlotte Caniggia, Mariela Pietro, Yanina Zilli, Yisela “Yipio” Pintos, Solange Abraham y Luana Fernández. Al tratarse de una votación positiva, los seguidores del programa debían elegir a quién querían mantener en competencia.
Cómo fue la eliminación de Gran Hermano
Durante la gala, Del Moro comenzó a anunciar de manera progresiva los nombres de las participantes que habían conseguido los votos necesarios para continuar, aunque sin revelar inicialmente los porcentajes ni el orden definitivo establecido por la audiencia.
La primera en recibir la confirmación fue Yanina Zilli, quien aseguró así su lugar entre las cinco mejores participantes de la temporada. Posteriormente, el conductor anunció que Charlotte Caniggia también había recibido el respaldo necesario para seguir dentro de la casa.
Más tarde quedaron a salvo Yisela “Yipio” Pintos y Solange Abraham. De esta manera, la definición terminó reducida a un mano a mano entre Luana Fernández y Mariela Pietro, las dos participantes que permanecían en riesgo de eliminación.
El mano a mano entre Mariela y Luana
Antes de conocerse la decisión final del público, ambas participantes aprovecharon el momento para agradecer el acompañamiento recibido durante los meses de aislamiento y realizaron un balance de su paso por el programa.
“Quiero agradecerle a la gente que siempre me bancó durante estos seis meses. Soy muy feliz en esta casa y me gustaría llegar hasta la última instancia. Pero, de todas maneras, estoy muy orgullosa de haber llegado hasta acá. No entré con la idea de ganar, sino de disfrutar la experiencia”, expresó Luana.
Mariela, por su parte, manifestó: “Mi juego fue limpio así que estoy muy feliz y agradecida, y muy contenta. Obviamente que me quiero quedar pero sé también que son instancias muy difíciles. Gracias por permitirme que me conozcan y que sepan quién soy. Soy esto y creo que hice lo mejor, lo di todo por el buen camino”.
Mariela Pietro quedó eliminada
Finalmente, Santiago del Moro anunció que Mariela Pietro debía abandonar la casa, por lo que terminó en el sexto lugar de Gran Hermano: Generación Dorada.
Luego de conocer el resultado, sus compañeras la acompañaron hasta el patio para despedirla. Antes de atravesar definitivamente la puerta con su valija, la participante recibió un mensaje de despedida de Gran Hermano.
“Gracias, gracias, Argentina. ¡Te quiero, Gran Hermano!”, expresó Mariela en sus últimos segundos dentro de la casa, poniendo punto final a su participación en el reality.
Quiénes son las cinco participantes que siguen en Gran Hermano
Con la eliminación de Pietro, cinco mujeres quedaron en competencia y entraron en la etapa decisiva por el premio mayor: Solange “Sol” Abraham, Yanina Zilli, Luana Fernández, Charlotte Caniggia y Yisela “Yipio” Pintos.
La definición tendrá además una particularidad histórica para el reality argentino: después de 19 años, Gran Hermano volverá a tener una mujer como ganadora, debido a que todas las participantes que llegaron a esta instancia son mujeres.
La última vencedora había sido Marianela Mirra, quien se consagró en la edición de 2007. Antes, Viviana Colmenero se había convertido en la primera mujer en ganar el formato argentino durante la temporada 2002/2003.