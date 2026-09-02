Brian Lanzelotta venderá su fábrica tras millonaria estafa: “No hay palabras, solo dolor y tristeza”

Brian Lanzelotta decidió vender su fábrica de papel higiénico luego de semanas de incertidumbre tras denunciar una presunta estafa por 17 millones de pesos que golpeó de lleno las finanzas de su emprendimiento familiar. El ex Gran Hermano había intentado mantener el proyecto con ayuda de una campaña solidaria, pero finalmente aseguró que el crecimiento de las deudas lo obligó a desprenderse del negocio.

La decisión fue comunicada por Lanzelotta a través de sus redes sociales, donde explicó que la falta de novedades en la causa judicial y las obligaciones económicas acumuladas terminaron inclinando la balanza. “El tiempo pasa, sin novedades de la causa, los días avanzan, las deudas crecen y me veo en la obligación de tomar la decisión de vender la fábrica”, expresó.

“No hay palabras, solo un profundo dolor y mucha tristeza”, agregó el cantante al anunciar que busca un comprador para Bien Limpio, el emprendimiento al que había destinado buena parte de su tiempo y recursos. Sin embargo, aclaró que la venta no significa que la fábrica vaya a cerrar.

La fábrica continúa funcionando y tiene clientes

Lanzelotta destacó que el eventual comprador no deberá comenzar desde cero, ya que el emprendimiento mantiene su producción, cuenta con una cartera de clientes y, según afirmó, registra una facturación mensual en crecimiento.

“No venís de cero, venís con una fábrica armada y en funcionamiento”, explicó. La operación incluiría las máquinas, las redes sociales desarrolladas para la marca, los contactos con proveedores y la cartera comercial.

Además, Lanzelotta se comprometió a acompañar a quien adquiera la fábrica durante el proceso de transición. “Quiero creer que la persona que venga va a llevar a Bien Limpio a donde yo no pude. Es una fábrica chica, pero en crecimiento”, sostuvo.

“Yo lo voy a asesorar y ayudar con todo”, agregó al señalar que brindará información sobre proveedores, insumos, clientes y el funcionamiento general del emprendimiento.

La determinación representa un cambio respecto de lo que había manifestado semanas atrás, cuando el apoyo recibido después de hacer pública la presunta estafa lo llevó a intentar sostener el proyecto. En aquel momento había reconocido: “Yo daba por terminado Bien Limpio. Pero me senté a leer los mensajes de cariño y la verdad es que no me puedo dejar vencer una vez más”.

La operación que terminó en una denuncia por $17 millones

El conflicto comenzó a partir de un pedido que inicialmente apareció como una gran oportunidad para la fábrica. Según relató Lanzelotta, un supuesto cliente que dijo operar desde Mendoza encargó 3.800 bolsones de papel higiénico, el pedido más importante que habían recibido hasta ese momento.

Para conseguir la materia prima necesaria, el suegro del cantante solicitó un préstamo. Lanzelotta y su hermano Eloy se instalaron entonces en el galpón y trabajaron intensamente para cumplir con la operación. Alcanzaron a producir alrededor de 3.100 bolsones.

El problema surgió al momento de concretar el pago. De acuerdo con la denuncia del ex Gran Hermano, los comprobantes de transferencias presentados por el comprador eran falsos. Aunque los datos correspondientes al CUIT y a la empresa utilizada en la operación existían, el dinero nunca habría sido transferido.

La mercadería, sin embargo, ya había salido en un camión con destino a Mendoza. A partir de allí, Lanzelotta recurrió a las redes sociales para contar lo ocurrido y tratar de localizar los productos.

Seguidores de esa provincia comenzaron a enviarle fotografías, nombres y direcciones. Según el relato difundido por el cantante, parte de los bolsones habría llegado a una distribuidora y algunos productos incluso habrían sido ofrecidos a través de TikTok.

Su abogado presentó una denuncia ante la Fiscalía Nº 8 de Delitos Complejos de San Martín. La investigación busca determinar las circunstancias de la operación y establecer si existieron otras personas involucradas en la presunta maniobra.

Recaudó $10 millones, pero las deudas continuaron

La difusión de la situación provocó una importante respuesta solidaria. El caso llegó además a programas conducidos por Carmen Barbieri y Sergio Lapegüe, mientras seguidores y personas que conocieron la historia comenzaron a colaborar económicamente con Lanzelotta.

Según se informó, la campaña permitió reunir alrededor de 10 millones de pesos, cifra que ayudó a reducir considerablemente el impacto económico de los 17 millones denunciados como perdidos. Sin embargo, el dinero no resultó suficiente para cubrir todas las obligaciones generadas.

Finalmente, Lanzelotta consideró que no podía continuar al frente de la fábrica y decidió ponerla a la venta mientras todavía permanece operativa.

“Dejé todo para meterle a este proyecto y de la peor manera tengo que despedirme. Dejé la música, dejé mi vida entera para poder hacer esto y no se dio”, expresó al comunicar la determinación.

Y resumió el momento que atraviesa con una frase: “Con mucha tristeza me toca vender”.

De esta manera, Lanzelotta busca que Bien Limpio continúe bajo una nueva conducción, mientras espera avances en la investigación judicial por la presunta estafa que, según denunció, desencadenó la crisis económica que terminó llevándolo a desprenderse del emprendimiento.