“El mejor guerrero”: el emotivo saludo de Emilia Mernes a su padre por su cumpleaños

Emilia Mernes regresó por unos días a Nogoyá, su ciudad natal, para compartir un momento especialmente significativo junto a su familia. La cantante celebró el cumpleaños de su padre, Pedro Mernes, y publicó en sus redes sociales una serie de imágenes acompañadas por una emotiva dedicatoria.

“Díganle feliz cumple al mejor guerrero”, escribió la artista entrerriana junto al álbum de fotografías del festejo. En las postales aparece abrazada a su padre y también junto a su hermano Gabriel y su madre, Gabriela.

La celebración se desarrolló en un ámbito familiar y tuvo varios momentos que la cantante decidió compartir con sus seguidores. Entre ellos mostró a su mamá preparando la torta y posteriormente publicó un video de Pedro soplando las velas mientras todos le cantaban el feliz cumpleaños.

Por qué Emilia Mernes llama “guerrero” a su padre

La palabra elegida por Emilia Mernes tiene una fuerte carga personal. En 2023, la cantante lanzó “Guerrero.mp3”, una de las canciones más íntimas de su carrera y que está inspirada en la enfermedad que atraviesa su padre desde 2019.

Durante una entrevista concedida en 2025, la artista contó que el diagnóstico llegó cuando recién comenzaba su etapa como solista y aseguró que tuvo que trabajar para colaborar económicamente con los tratamientos y una operación.

“Él tiene cáncer, se lo descubrieron en 2019, que yo recién arrancaba mi carrera solista. Tuve que irme de casa para poder pagarle tratamiento y la operación”, había relatado en el programa Nadie dice nada.

Una experiencia que marcó a toda la familia

En aquella oportunidad, la entrerriana también explicó cuánto había influido esa situación en su vida personal. “Fue muy difícil, pero también nos fortaleció mucho como familia”, expresó.

Emilia Mernes contó además que la enfermedad reapareció en 2023 y que posteriormente los estudios realizados a su padre habían arrojado buenos resultados. Fue entonces cuando explicó el origen del apodo que volvió a utilizar ahora para saludarlo.

“Yo le digo ‘mi guerrero’ porque se bancó tantas, es mi superhéroe, mi ángel, todo”, manifestó la cantante al recordar el proceso atravesado por Pedro.

La artista también había señalado que escribir “Guerrero.mp3” implicó volver sobre algunos de los momentos más dolorosos que vivió junto a su familia. “Es una canción que la hice desde el amor, pero también desde un lugar un poco doloroso al que tuve que ir para poder escribirla”, contó.

Esta vez, el mensaje estuvo acompañado por una celebración en Nogoyá y distintas postales familiares. Emilia Mernes volvió así a expresar públicamente el estrecho vínculo que mantiene con su padre en una fecha especial para toda la familia.