Emilia Mernes sorprendió con su nuevo estilo y Duki reaccionó con un romántico mensaje

Emilia Mernes volvió a sorprender a sus seguidores al presentar un nuevo look mediante una publicación en sus redes sociales. La artista dejó atrás el tono que llevaba hasta el momento y apostó por un cabello completamente negro.

La cantante entrerriana se mostró “full morocha” en las imágenes, en las que exhibió el resultado de la transformación. El tono oscuro resaltó sus ojos verdes y rápidamente llamó la atención de sus fanáticos.

Para acompañar la publicación, Emilia Mernes eligió una frase breve y enigmática: “TIC TAC TIC TAC TIC TAC”. El mensaje despertó expectativa entre sus seguidores sobre los próximos anuncios de la artista.

El comentario de Duki al nuevo look de Emilia Mernes

Entre las numerosas reacciones apareció la de su novio, Duki, quien elogió públicamente la renovada imagen de la cantante y destacó el contraste entre el cabello negro y sus ojos.

“Unas ganas de ser pelo negro para acompañar esos ojos verdes”, escribió el referente de la música urbana en la publicación realizada por la artista.

El comentario del rapero no pasó inadvertido y se convirtió en uno de los detalles más comentados del posteo. La pareja suele interactuar públicamente en las redes y compartir mensajes vinculados con sus proyectos y momentos personales.

El misterioso mensaje que acompañó las imágenes

Además del cambio de color, la frase elegida por Emilia Mernes abrió interrogantes sobre el significado de la publicación. La expresión “TIC TAC” podría funcionar como una cuenta regresiva, aunque la cantante no brindó precisiones.

Por el momento, la artista se limitó a mostrar su nueva imagen y no confirmó si el cambio está relacionado con un próximo lanzamiento musical, una producción audiovisual o simplemente con una decisión estética.

Con su cabello completamente negro, Emilia Mernes renovó una vez más su estilo y consiguió llamar la atención de sus seguidores. Ahora, sus fanáticos permanecen atentos para descubrir qué se esconde detrás del mensaje publicado junto a las fotografías.