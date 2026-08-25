Los audaces looks de Julieta Poggio y Sofía Gonet que encendieron las redes

Julieta Poggio y Sofía Gonet volvieron a marcar tendencia con dos propuestas de moda cargadas de personalidad. Las influencers asistieron al teatro para presenciar una función de Sex y posteriormente realizaron una producción fotográfica para promocionar su nuevo proyecto.

Para la salida nocturna, ambas eligieron conjuntos completamente negros, aunque adaptados a sus respectivos estilos. Poggio combinó elementos del pop y el glam rock, mientras que Gonet se inclinó por una propuesta elegante con detalles de inspiración lencera.

La exparticipante de Gran Hermano lució una musculosa corta con la inscripción “Goat aura”, un pantalón de tiro bajo con brillos y lazos cruzados en la cintura y un voluminoso abrigo de piel.

Los looks de Julieta Poggio y Sofía Gonet para el teatro

Poggio completó su vestuario con borcegos de cuero con suela XL y distintos collares de estética gótica. Entre los accesorios se destacaron los chokers y una cadena con un dije en forma de cruz.

Para el maquillaje eligió un delineado cat eye y sombras plateadas que resaltaron su mirada. Llevó el pelo suelto, peinado con raya al costado y sujetado con una hebilla negra.

Gonet, por su parte, combinó un corset escotado con calzas biker y un tapado largo. Sumó stilettos clásicos y una minicartera negra con lazos y terminaciones encorsetadas, que reforzó la estética lencera del conjunto.

Una producción inspirada en Shakira y Rihanna

En la sesión realizada para el lanzamiento de Popstars, Julieta Poggio y Sofía Gonet tomaron como referencia la estética utilizada por Shakira y Rihanna en el videoclip de Can’t Remember to Forget You, publicado en 2014.

Las dos posaron con bodies negros y transparencias. Poggio llevó un diseño cavado, sin mangas y con un sector de microtul translúcido en el vientre, mientras que Gonet optó por un modelo encorsetado con portaligas.

Los conjuntos fueron acompañados por collares con brillantes, anillos grandes y brazaletes. Ambas lucieron el cabello suelto con ondas y maquillaje glam, con delineado cat eye, contorno, rubor, iluminador y gloss.

El estilismo estuvo a cargo de Lucas Mata y Carolina Maxwell. Con estas dos producciones, las influencers anticiparon la estética audaz que tendrá el nuevo programa que compartirán.