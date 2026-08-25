Franco Colapinto y Maia Reficco habrían retomado su relación tras la crisis

Franco Colapinto y Maia Reficco volvieron a quedar en el centro de la atención luego de que surgieran versiones sobre una posible reconciliación. Los rumores aparecieron semanas después de que diferentes programas de espectáculos informaran que la pareja atravesaba una crisis.

A finales de julio había trascendido que el piloto argentino y la actriz habrían decidido tomar caminos separados tras varios meses de relación. Sin embargo, ninguno de los dos confirmó públicamente la ruptura ni brindó detalles sobre su situación sentimental.

El nuevo capítulo se conoció durante la emisión del lunes de SQP, donde Yanina Latorre aseguró haber recibido información que ubicaría nuevamente juntos a Franco Colapinto y Maia Reficco durante el último fin de semana.

El encuentro que habría ocurrido en Ámsterdam

Según relató la conductora, ambos habrían sido vistos mientras caminaban abrazados por Ámsterdam. La versión indica que la actriz habría viajado a Países Bajos para acompañar al piloto durante sus compromisos deportivos.

“Ella lo debe haber ido a ver a él, que corrió en Países Bajos, y salieron a pasear juntos”, expresó Latorre al revelar la identidad de la pareja involucrada en el enigmático que había presentado minutos antes.

El relato reavivó inmediatamente los rumores de reconciliación. Sin embargo, hasta el momento, Franco Colapinto y Maia Reficco no realizaron publicaciones ni declaraciones que confirmen formalmente que decidieron retomar su vínculo.

Las versiones sobre la crisis

La conductora también se refirió al supuesto distanciamiento que habría comenzado a finales de julio. “Hace poco nos enteramos de que se habían separado, que estaban como en una crisis. Yo no sé si la crisis es muy de ellos o del entorno”, manifestó.

Durante las últimas semanas también circularon diferentes especulaciones sobre el vínculo de la actriz con la familia del corredor. Latorre afirmó que había consultado sobre esas versiones y defendió públicamente a la joven.

Más allá de los rumores, ninguno de los protagonistas explicó cuál fue el motivo del presunto impasse. Por ese motivo, las versiones sobre la reconciliación permanecen basadas en la información difundida por el programa televisivo.

Cómo comenzó la relación

Franco Colapinto y Maia Reficco comenzaron su romance a principios de 2026. Después de diferentes especulaciones, hicieron pública su relación durante el Gran Premio de Miami, donde fueron vistos juntos en el paddock.

Desde entonces, la actriz acompañó al piloto en distintos destinos relacionados con la temporada internacional. La pareja compartió viajes por ciudades como Mónaco, Montreal y Lugano antes de que surgieran las versiones sobre un distanciamiento.

El supuesto encuentro en Ámsterdam alimentó la posibilidad de una segunda oportunidad. Mientras no exista una confirmación de los protagonistas, la situación continuará rodeada de rumores sobre el presente sentimental de ambos.