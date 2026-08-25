El comedor flotante de Hernandarias lleva 25 días sin funcionar y advierten por las fuentes de trabajo

El comedor flotante de Hernandarias permanece sin funcionar desde el 1º de agosto, luego de que una tormenta dañara la pasarela que permitía ingresar al establecimiento ubicado sobre el río Paraná. Walter Caraballo, titular de la concesión, explicó a Elonce que la situación impide continuar con la actividad y afecta de manera directa a seis trabajadores durante la temporada baja.

“Lamentablemente, el pasado sábado 1° de agosto Hernandarias recibió una fuerte tormenta, con lo cual hubo varias zonas afectadas. La principal consecuencia para nosotros fue el flotante, porque rompió lo que es la pasarela, o sea, el acceso al comedor donde nosotros tenemos nuestro trabajo”, relató Caraballo.

Según indicó, el municipio había iniciado las tareas necesarias para reparar los daños, aunque hasta el momento del contacto con Elonce el establecimiento continuaba sin un acceso que permitiera retomar la atención al público. “El municipio actuó rápido, pero no tenemos acceso al mismo, no hay un plan B. Las dificultades son esas básicamente: no poder trabajar”, señaló.

Comedor flotante de Hernandarias (foto Somos Hernandarias)

Seis trabajadores afectados por la falta de actividad

El concesionario precisó que el último día de funcionamiento había sido el viernes previo a la tormenta. “La tormenta fue a la madrugada y por ende ahí estamos sin poder trabajar en el comedor”, explicó. De esta manera, al 25 de agosto se habían acumulado alrededor de 25 días sin actividad.

Caraballo detalló que durante la temporada baja eran seis las personas que trabajaban en el comedor flotante, distribuidas entre cocina, atención de mesas y otras tareas. Durante los meses de mayor movimiento, en cambio, la cantidad de trabajadores aumentaba considerablemente.

“Son seis chicos que trabajan con nosotros, desde cocina, mozos y lo que es la parte de bacheo. Son seis personas ahora en temporada baja. Nosotros en temporada alta tenemos entre 12 y 14 personas, dependiendo del movimiento. Y los vamos rotando porque se trabaja de lunes a lunes”, explicó.

El comedor flotante de Hernandarias lleva 25 días sin funcionar tras fuerte temporal

El impacto sobre uno de los puntos turísticos de Hernandarias

Además de las consecuencias laborales, el concesionario señaló a Elonce que la interrupción de la actividad repercutió sobre un espacio vinculado al movimiento turístico de Hernandarias. Caraballo contó que llevaba casi cuatro años al frente de la concesión y recordó que el sector había sido escenario de distintas actividades relacionadas con el río.

“El comedor flotante es un atractivo turístico, es el emblema de Hernandarias”, manifestó. En ese sentido, recordó la realización de actividades como la tradicional competencia de natación en aguas abiertas Hernandarias-Paraná y diferentes regatas. “Hoy que no esté funcionando implica para nosotros, además de la pérdida, una pérdida turística también”, sostuvo.

Caraballo explicó que las tareas de mantenimiento y las reparaciones del acceso correspondían a la Municipalidad de Hernandarias. Al ser consultado sobre quién debía intervenir para resolver la situación, respondió: “El municipio es el encargado de llevar adelante todas las tareas de mantenimiento y todo esto que ha ocurrido ahora”.

Comedor flotante de Hernandarias (foto Somos Hernandarias)

El antecedente de la creciente de 2023

La situación también generó preocupación ante la posibilidad de nuevas complicaciones vinculadas con el comportamiento del río Paraná. El concesionario recordó que hacia fines de 2023 ya habían atravesado un período prolongado sin poder desarrollar normalmente la actividad debido a una creciente. “Era la primera vez que nosotros estábamos ahí, no sabíamos de todo eso y estuvimos prácticamente un mes sin trabajar también”, recordó.

En aquella oportunidad habían construido por sus propios medios un acceso provisorio. Sin embargo, explicó que la presencia de agua dificultaba la llegada del público, especialmente durante la noche. “La gente no subía. El agua te daba un poquito más arriba del tobillo, pero imaginate de noche, que es por ahí donde más movimiento tenemos”, relató.

Ante la posibilidad de volver a atravesar una situación prolongada sin actividad, Caraballo advirtió sobre las consecuencias económicas para la concesión. “Hoy son 25 días sin trabajar. Si esto llegase a ocurrir, nosotros desapareceríamos, sinceramente, porque las condiciones económicas hoy no nos permiten tener un soporte, una espalda”, expresó.

Plantearon la necesidad de contar con una alternativa

El titular de la concesión sostuvo que uno de los principales inconvenientes era la falta de otro espacio donde pudiera funcionar temporalmente el comedor mientras se resolvía el acceso al flotante.

Mencionó como posibilidad un inmueble que había pertenecido a una cooperativa de pescadores de Pueblo Brugo, aunque aclaró que actualmente se encontraba en desuso y no reunía condiciones para desarrollar la actividad. “Tal vez si ese lugar estuviera en condiciones, nosotros podríamos acceder a ese lugar y trabajar de manera normal porque está en la altura, no habría problemas de inundación”, explicó.

“Porque no tenemos un plan B, como te decía, de otro lugar para poder nosotros funcionar”, agregó.

El pedido de asistencia para sostener la actividad

Caraballo aclaró que su planteo no apuntaba a recibir una asistencia económica sin devolución, sino a encontrar alguna herramienta que permitiera sostener la estructura del emprendimiento mientras continuara la imposibilidad de trabajar.

“Yo no estoy pidiendo que me regalen nada, simplemente que alguien nos venga a decir: ‘Qué necesitás’, acceder a algún tipo de crédito que nos permita”, manifestó.

Y agregó: “Ver la posibilidad de que alguien nos dé, como se dice vulgarmente, una mano para nosotros poder sostenernos en este tiempo y después, cuando volvamos a la normalidad, poder devolverlo como corresponde. Yo no estoy pidiendo que me regalen, yo necesito que alguien nos ayude”.

El concesionario indicó además que había preparado notas para presentar ante distintos organismos y buscaba hacer llegar la situación al gobierno provincial. Según relató, también había establecido un primer contacto a través de los canales oficiales del gobernador Rogelio Frigerio. “Me respondieron en el día, me tomaron un número de teléfono, pero después nadie me ha llamado hasta ahora”, afirmó.

Finalmente, Caraballo sostuvo que la continuidad de la situación ponía en riesgo el funcionamiento del emprendimiento y las fuentes laborales vinculadas al lugar. “Hoy corremos riesgo de tener que cerrar las puertas, sinceramente, por no tener un respaldo y con lo que eso puede conllevar a que se pierdan fuentes laborales y que el flotante deje de funcionar inclusive”, concluyó ante Elonce.