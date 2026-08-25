Detonaron una valija sospechosa que había sido abandonada en el aeropuerto de Rosario

Tensión y un vuelo demorado en el Aeropuerto de Rosario

Personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Rosario activó el protocolo por amenaza de bomba e hizo detonar una valija abandonada en la terminal que nadie reclamó como propia. Finalmente, después de evacuar a los pasajeros y al personal y tras hacerla explotar, descubrieron que el equipaje no representaba peligro alguno.

Si bien el incidente motivó algunas demoras, pasadas las 20 el aeropuerto funcionaba con normalidad.

El episodio se produjo aproximadamente a las 18.30, cuando una valija de mano de tipo carry-on quedó abandonada junto a uno de los ingresos a la terminal. El personal del aeropuerto dio aviso por megafonía para intentar encontrar al dueño del equipaje pero nadie se presentó, por lo que se activó el protocolo por un objeto sospechoso.

El aeropuerto fue evacuado y en pocos minutos se realizó el procedimiento, y después de la detonación se podía apreciar que solamente había ropa y objetos personales.

"Era ropa nada más, no había nada raro en la valija", dijo un taxista que presenció la actuación del personal de seguridad.

Una mujer que esperaba la llegada de un familiar afirmó que "pidieron como tres o cuatro veces que retiraran la valija pero no fue nadie y siguieron el protocolo".

El vuelo AR 1706 de Aerolíneas Argentinas, procedente de Aeroparque, tenía previsto aterrizar a las 19.30 y, tras sobrevolar largos minutos en los alrededores de Rosario, finalmente tocó tierra a las 20.03.

También provocó demoras en el vuelo AR 1705 que tenía que despegar a las 20.10 rumo a Bariloche y finalmente lo hizo a las 20.45.