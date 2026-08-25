Tras jornadas estables, anticipan un cambio de tiempo en Paraná

El pronóstico del tiempo en Paraná anticipa un inicio de semana estable, seguido por un marcado aumento de la inestabilidad hacia el jueves, cuando podrían registrarse lluvias y tormentas. Según los datos publicados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas máximas se mantendrán entre los 18 y los 23 grados durante los próximos días.

Para este martes 25 de agosto, el organismo nacional prevé una jornada sin precipitaciones. La temperatura mínima será de 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 18 grados. Durante la mañana y la tarde se espera cielo parcialmente nublado, con mayor nubosidad durante la madrugada y la noche.

El miércoles 26 continuará el tiempo estable. La mínima será de 10 grados y la máxima llegará a 23 grados, convirtiéndose en la jornada más templada de los próximos días. El cielo permanecerá entre mayormente y parcialmente nublado.

Cuándo llegarían las lluvias a Paraná

El cambio más importante está previsto para el jueves 27 de agosto. El SMN anticipa entre 10% y 40% de probabilidades de precipitaciones, tanto durante la mañana como hacia la tarde y la noche.

Además, los símbolos incluidos en el pronóstico oficial indican la posibilidad de tormentas durante distintos momentos del jueves. Para esa jornada se espera una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 22 grados.

La inestabilidad podría extenderse hasta las primeras horas del viernes 28, cuando también existe entre 10% y 40% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Posteriormente, las condiciones comenzarían a mejorar. La temperatura oscilará entre los 12 y los 21 grados.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Para el sábado 29, el pronóstico indica condiciones mayormente estables, con apenas entre 0% y 10% de probabilidad de precipitaciones durante la madrugada y la mañana. Se espera una mínima de 15 grados y una máxima de 20 grados, con cielo parcialmente nublado.

El domingo 30 de agosto, fecha tradicionalmente asociada con la denominada tormenta de Santa Rosa, por el momento aparece sin probabilidades de precipitaciones en Paraná. De acuerdo con el pronóstico disponible, la mínima descenderá hasta los 12 grados y la máxima será de apenas 18 grados, con cielo parcialmente nublado.

Finalmente, el lunes 31 continuaría el buen tiempo. No se pronostican lluvias y las temperaturas se ubicarían entre los 12 y los 21 grados, con presencia del sol y algunos

períodos de nubosidad.