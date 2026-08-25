Lucas Sugo tomó una decisión sobre su carrera tras la muerte de su hija de 23 años

El cantante uruguayo Lucas Sugo suspendió todos sus compromisos profesionales hasta el 2 de octubre, luego de la muerte de su hija mayor, Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien tenía 23 años. La determinación fue comunicada por su equipo de producción, que pidió respeto y comprensión para el artista y su familia.

La decisión alcanzó a todas las presentaciones previstas para agosto y septiembre. Entre ellas había actuaciones programadas en Argentina, particularmente en Las Breñas y Charata, Chaco, y Las Toscas, Santa Fe.

La productora Sentimientos Producciones, junto al representante Diego Sorondo, informó que los organizadores de los espectáculos ya fueron notificados y que comenzaron las gestiones para establecer nuevas fechas.

El comunicado sobre Lucas Sugo

“Informamos que Lucas Sugo suspenderá todas sus presentaciones hasta el 2 de octubre. Los productores y organizadores vinculados a los eventos de agosto y septiembre ya han sido notificados y se trabajará para reprogramar todas las fechas previstas”, señaló el comunicado difundido por el entorno profesional del cantante.

“Agradecemos profundamente la comprensión, el respeto y el cariño recibido durante estos días”, completó el mensaje. De esta manera, el músico se alejará temporalmente de los escenarios mientras atraviesa el duelo junto a sus seres queridos.

La determinación se conoció pocos días después del fallecimiento de Florencia Sugo, quien desde 2025 atravesaba un tratamiento por una enfermedad oncológica. La joven había sido diagnosticada con un carcinoma de sitio primario desconocido y realizó distintos tratamientos, incluidos ensayos clínicos en Estados Unidos.

La canción que Lucas Sugo le dedicó a Florencia

El estrecho vínculo entre el cantante y su hija también quedó reflejado en su música. En 2018, cuando Florencia cumplió 15 años, Sugo le dedicó “La flor de mi vida”, una canción que con el paso del tiempo adquirió un significado especialmente emotivo para la familia.

El propio músico había contado que, debido a la situación que atravesaba su hija, la carga emocional de la composición había llegado a impedirle interpretarla en vivo.

Durante el tratamiento, Sugo también había hablado públicamente sobre el delicado momento familiar y había solicitado acompañamiento espiritual para Florencia durante algunas de sus presentaciones.

El mensaje que Florencia había compartido

Florencia también había relatado parte de su experiencia mediante las redes sociales. En marzo de 2026, al cumplirse un año desde el diagnóstico, publicó una reflexión sobre el proceso que estaba atravesando y la manera en que había cambiado su perspectiva sobre la vida.

“Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir. Hoy caigo en la realidad de lo frágil que puede ser la vida, cómo de un momento a otro te ves obligada a dejar todo atrás y enfocarte en lo único, al fin y al cabo importante, la salud”, había expresado.

La joven había adoptado además la frase “un día a la vez” y agradecido las muestras de acompañamiento recibidas durante su tratamiento.

Tras su fallecimiento, numerosas expresiones de acompañamiento llegaron desde Uruguay y otros países de la región. Mientras tanto, el entorno profesional de Lucas Sugo comenzó a reorganizar su calendario y el cantante permanecerá alejado de los escenarios hasta octubre para transitar el duelo en la intimidad familiar.