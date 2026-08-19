Murió la hija del cantante Lucas Sugo: la joven tenía 23 años

Florencia Sugo atravesaba una enfermedad oncológica desde 2025 y realizaba tratamientos en Uruguay y Estados Unidos. Su fallecimiento fue confirmado este miércoles por la familia.
Florencia Sugo Da Rosa, la hija mayor del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo, murió este miércoles a los 23 años, luego de atravesar una enfermedad oncológica por la que había recibido diferentes tratamientos desde mediados de 2025. La noticia fue confirmada oficialmente por el equipo del artista.
La joven había realizado tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior y durante los últimos meses permaneció por extensos períodos en Estados Unidos, donde había accedido a diferentes alternativas médicas y ensayos clínicos.
La confirmación de su fallecimiento llegó horas después de que el equipo de Lucas Sugo anunciara la suspensión de tres presentaciones que el cantante tenía programadas para el próximo fin de semana en Argentina, debido a la situación familiar.
El comunicado que confirmó la muerte de Florencia Sugo
“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresó el comunicado firmado por Diego Sorondo, manager y representante del artista, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.
“Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”, agregaron.
“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, concluyó el mensaje difundido durante la mañana de este miércoles.
Lucas Sugo había suspendido sus shows en Argentina
Un día antes de conocerse la muerte de Florencia, el entorno del músico había informado la reprogramación de sus próximos compromisos profesionales para que pudiera permanecer junto a su familia.
“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”, habían informado sus representantes.
Los espectáculos estaban previstos para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, provincia de Chaco, y para el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe.
La enfermedad que atravesaba Florencia
Florencia había sido diagnosticada con cáncer durante 2025. Desde entonces, la situación de su hija llevó al cantante uruguayo a modificar su agenda profesional en diferentes oportunidades para acompañarla durante los tratamientos.
En julio, desde el aeropuerto de Boston, Sugo había contado públicamente que su hija comenzaba un nuevo ensayo clínico en Estados Unidos. “Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, había expresado en aquel momento.
Meses antes también había relatado que Florencia debía permanecer durante un período prolongado en Estados Unidos y agradeció las muestras de afecto recibidas desde que trascendió públicamente la situación familiar.
“Mi ídola es mi hija”
Durante una de sus últimas entrevistas, Lucas Sugo había destacado especialmente la fortaleza de Florencia para atravesar la enfermedad.
“Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, había manifestado el artista.
En aquella oportunidad también había reconocido que el cuadro se había complicado. “Se sigue dando pelea. El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia”, había expresado.
El cantante también había pedido públicamente oraciones por la salud de su hija durante un concierto realizado en Melo. Posteriormente explicó que aquel mensaje había surgido de uno de los momentos más difíciles que atravesó como padre.
Tras conocerse el fallecimiento de Florencia este miércoles, el equipo del músico pidió comprensión y respeto por la intimidad de Lucas Sugo y su familia.