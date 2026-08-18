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Shakira ayudará a reconstruir escuelas tras terremoto en Colombia

Shakira anunció una inversión millonaria para reconstruir escuelas que se vieron afectadas por el terremoto en Colombia.

18 de Agosto de 2026
Shakira ayudará a reconstruir escuelas tras terremoto en Colombia
Shakira ayudará a reconstruir escuelas tras terremoto en Colombia

Shakira anunció una inversión millonaria para reconstruir escuelas que se vieron afectadas por el terremoto en Colombia.

Shakira se solidarizó con los miles de afectados en la localidad de Chocó tras el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y anunció que aportaría una donación millonaria para la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó.

 

La cantante se unirá al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett, quien impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento. Ambos aterrizaron en Colombia el pasado lunes 17 de agosto.

 

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (…) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir diez escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy”, declaró a la prensa.

En ese mismo contexto, la artista destacó la importancia de las escuelas en épocas de crisis: “Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”.

 

Es por ello mismo que, respaldada por la fundación Global Citizen y la promotora Live Nation, se destinará un total de un millón de dólares a la reconstrucción de escuelas destruidas por el terremoto. Además, pidió ayuda a países primer mundistas como Canadá, Japón y Reino Unido, para que aportaran a la causa.

 

Shakira advirtió que el departamento de Chocó arrastra una deuda histórica y que espera la intervención política una vez terminada la inversión: “Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (…) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio”, afirmó.

Identifican en Colombia a 288 víctimas del terremoto y sigue la búsqueda de desaparecidos

 

Durante su visita, Shakira y Buffett recorrieron algunas de las zonas afectadas de Quibdó, el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla y compartieron una visita con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Temas:

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