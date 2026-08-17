Lucila "La Tora" Villar impactó con una audaz sesión de fotos y transparencias

Lucila La Tora Villar sorprendió a sus seguidores con una producción en la que combinó transparencias y cuero. Las imágenes superaron los 12 mil “me gusta” y generaron numerosos elogios en las redes sociales.
Lucila La Tora Villar volvió a captar la atención en las redes sociales al compartir una audaz sesión de fotos que rápidamente acumuló miles de reacciones. La exparticipante de Gran Hermano 2022 lució un body negro con transparencias, un tapado de cuero y diferentes accesorios que completaron una producción de marcada estética.
“Apretados”, escribió La Tora junto a la publicación que difundió entre sus seguidores. El posteo superó los 12 mil “me gusta” y recibió una gran cantidad de comentarios que destacaron tanto su look como la actitud que mostró frente a cámara.
En las imágenes, Villar posó sobre una silla de estructura metálica y lució un body negro translúcido que permitió apreciar algunos de los tatuajes de sus piernas. La prenda fue combinada con un tapado de cuero, mientras que unas gafas oscuras de diseño angosto, aros y pulseras metálicas completaron el estilismo.
Las fotos de La Tora que generaron repercusión
La producción mostró diferentes poses de la influencer. En una de las fotografías apareció con las piernas cruzadas y uno de sus brazos apoyado sobre el respaldo de la silla, mientras que en otra llevó una mano hacia su cabello y miró directamente a cámara. El maquillaje, con tonos sobrios y labios nude, acompañó la estética elegida.
La publicación provocó rápidamente numerosas reacciones de sus seguidores, quienes dejaron mensajes y elogios. “Gracias Dios por darme ojos”, “Qué pedazo de mujer” y “De otro planeta, no tiene sentido esta mujer”, fueron algunos de los comentarios que aparecieron debajo de las imágenes.
También hubo usuarios que apelaron al humor para reaccionar a la producción. “¿Sos Pestañela? Digo, por las gemelas”, escribió uno de ellos, mientras otro comentó: “Calmate, Lucila, que vas a infartar a varios”. Las respuestas reflejaron el fuerte intercambio que Villar mantiene con la comunidad que la sigue desde su participación en el reality.
Su presente después de Gran Hermano
Aunque su paso por Gran Hermano quedó atrás, Lucila Villar continuó vinculada al mundo del entretenimiento y los medios. Durante los últimos años participó de diferentes propuestas de streaming y realizó coberturas especiales, entre ellas las relacionadas con el Mundial 2026.
Las redes sociales también se consolidaron como uno de sus principales espacios de exposición. Allí compartió momentos vinculados con su trabajo, producciones fotográficas y diferentes aspectos de su vida cotidiana, manteniendo el contacto con quienes comenzaron a seguirla durante su paso por la televisión.
La sesión fotográfica se sumó así a otras publicaciones con las que La Tora había generado repercusión. En diciembre pasado, por ejemplo, realizó un balance personal de 2025 y mostró imágenes que hasta entonces no había publicado.
Los cambios que mostró a sus seguidores
“2025 fotos randoms que nunca subí. Cambios físicos, en la cabeza y en el pelo. Todo es un progreso y todo está bajo control”, había escrito Villar al realizar aquel balance. La publicación reunió diferentes momentos y reflejó las transformaciones que, según expresó, había atravesado durante el año.
Sus seguidores también habían respondido entonces con numerosos mensajes. “Gran año tuviste, Lu. Y como ya sabés... lo mejor está por venir”, señaló un usuario. Otro destacó su trabajo y escribió: “Tora hermosa. Gracias por todo lo que das haciendo tu laburo. Bendiciones por tantos logros”.
Ahora, con una producción marcada por las transparencias, el cuero y una estética audaz, Lucila La Tora Villar volvió a convertirse en protagonista entre sus seguidores. Las miles de reacciones que recibió el posteo confirmaron el impacto que todavía generan sus apariciones y su fuerte presencia en las redes sociales.