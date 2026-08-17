Programa de desendeudamiento: miles de entrerrianos recibieron respuesta por más de $14.500 millones

El Programa de Desendeudamiento de Entre Ríos recibió 6.306 inscripciones y ya dio respuesta a 2.921 solicitudes por $14.515 millones. Otro 40% de los casos continúa en trámite. La iniciativa alcanza a empleados públicos, privados y jubilados.
El Programa de Desendeudamiento de Entre Ríos ya dio respuesta a 2.921 personas por un monto total de 14.515 millones de pesos, según informó el Gobierno provincial al cumplirse tres meses desde la puesta en marcha de la iniciativa desarrollada junto al Banco de Entre Ríos.
Hasta el momento se registraron 6.306 inscripciones. Las solicitudes que ya tuvieron una resolución representan el 46% del total, mientras que otro 40% permanece en trámite y atraviesa diferentes instancias de análisis o presentación de documentación.
La herramienta fue implementada en mayo con el propósito de que trabajadores y jubilados puedan cancelar y unificar obligaciones contraídas con bancos, financieras, mutuales, cooperativas y otras entidades bajo nuevas condiciones de financiamiento.
Cuáles son las condiciones del programa
El esquema contempla una tasa fija del 60%, un plazo de devolución de hasta 72 meses y un período de gracia de hasta dos meses. El objetivo planteado por la Provincia es disminuir la carga mensual que representan distintas obligaciones al concentrarlas en un único financiamiento.
De acuerdo con los datos oficiales, 776 solicitudes, equivalentes al 16% de los casos evaluados, no calificaron para ingresar al programa debido a la situación que presentan los solicitantes como deudores ante el Banco Central.
En tanto, otros 2.609 inscriptos permanecen en diferentes etapas del procedimiento. Algunos casos ya fueron analizados y aguardan que los interesados completen la documentación requerida, mientras que otros continúan bajo evaluación.
También alcanza a trabajadores privados
Una de las características del programa es que no está limitado a empleados de la Administración Pública Provincial y jubilados provinciales. Según las cifras difundidas, el 21% de los inscriptos pertenece a otros sectores laborales.
De esta manera, el financiamiento también contempla como destinatarios a trabajadores del sector privado. El Banco de Entre Ríos estableció que pueden acceder empleados públicos, privados y jubilados, siempre que cumplan con las condiciones crediticias previstas.
El Gobierno provincial presentó la iniciativa como una herramienta destinada a mejorar el perfil financiero de las familias, particularmente de aquellas que afrontan varias cuotas mensuales por créditos u otras obligaciones asumidas previamente.
Unificar distintas deudas
El mecanismo permite incorporar deudas vigentes contraídas con diferentes entidades y concentrarlas mediante un nuevo esquema. La intención es reemplazar múltiples compromisos financieros por una obligación única con condiciones previamente establecidas.
Según los fundamentos oficiales del programa, la unificación apunta a ordenar las finanzas personales y reducir el peso mensual del endeudamiento, con un plazo más amplio para la cancelación del capital adeudado.
A tres meses de su lanzamiento, más de 2.900 personas ya obtuvieron una respuesta por operaciones que, en conjunto, alcanzaron los 14.515 millones de pesos, mientras que una proporción significativa de los más de 6.300 inscriptos todavía continúa atravesando las distintas instancias de evaluación.