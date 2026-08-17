REDACCIÓN ELONCE
Una Toyota Hilux impactó contra un poste de alumbrado público en Don Bosco y Amaro Villanueva durante la madrugada de este lunes. El conductor resultó ileso y el test de alcoholemia dio negativo.
Una camioneta perdió el control y chocó contra un poste durante la madrugada de este lunes en la intersección de calles Don Bosco y Amaro Villanueva, en Paraná. El siniestro provocó daños materiales, aunque el conductor no sufrió lesiones.
De acuerdo con la información policial, por circunstancias que se trataban de establecer, una Toyota Hilux circulaba por calle Don Bosco cuando su conductor perdió el control del vehículo.
Como consecuencia de la maniobra, la camioneta terminó impactando contra un poste de alumbrado público, donde además se encontraba encadenado un tráiler. El choque ocasionó daños materiales tanto en el sector como en los vehículos involucrados.
El test de alcoholemia dio negativo
Tras el accidente intervino personal policial para realizar las primeras actuaciones y ordenar la circulación en el lugar. No fue necesaria la asistencia médica para el conductor, debido a que resultó ileso.
También trabajaron agentes de Tránsito Municipal, quienes llevaron adelante las diligencias correspondientes y sometieron al conductor de la Toyota Hilux a un control de alcoholemia.
Según se informó, el test arrojó resultado negativo. En tanto, continuaban las actuaciones para determinar las circunstancias que provocaron que el conductor perdiera el control de la camioneta y terminara chocando contra el poste.