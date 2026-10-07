Lotocki declaró por las lesiones a cinco mujeres: “El metacrilato era la vedette del momento”

Aníbal Lotocki declaró este miércoles en el juicio por las lesiones graves denunciadas por cinco mujeres y sostuvo ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº17 de la Ciudad de Buenos Aires que “el metacrilato era la vedette del momento”, al explicar el contexto en el que comenzó a utilizarse ese producto en procedimientos estéticos.

Durante su exposición, el acusado brindó explicaciones sobre las sustancias utilizadas en este tipo de intervenciones y se refirió a los cambios que, según su versión, atravesó la medicina estética durante la década de 1990.

“El ser humano siempre se preocupó por las arrugas y el pelo”, manifestó Lotocki ante los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo.

Qué dijo Lotocki sobre el metacrilato

Al desarrollar su explicación sobre el crecimiento de los procedimientos estéticos, Lotocki afirmó que durante los años 90 se amplió el acceso a diferentes tratamientos. “La clase media quería acceder a la estética y empezó a buscar a estos productos, prótesis e inyectables para sustraer arrugas”, sostuvo.

Fue en ese contexto que el acusado pronunció una de las frases centrales de su declaración: “El metacrilato era la vedette del momento”.

La exposición de Lotocki se produjo después de la declaración de Paola Auzmendi, quien fue la primera denunciante en prestar testimonio ante el tribunal en este proceso.

También es juzgado por la muerte de Cristian Zárate

En paralelo, el ex cirujano se encuentra imputado por el presunto homicidio simple con dolo eventual de Cristian Zárate, un hombre de 50 años que murió el 15 de abril de 2021 luego de someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Conde (CEMECO), ubicado en el barrio porteño de Caballito.

Por ese hecho también son juzgados el especialista en cirugía plástica Daniel Enrique Zambrano García, el anestesiólogo Santiago Luis Olguín y el médico y cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos. También fue señalada en la causa Andrea Isabel Torelli, contadora y directora del centro médico.

Además, Florencia Krzeczek fue acusada de presuntamente haber ocultado el teléfono celular de Lotocki para evitar que fuera encontrado por los investigadores.

Las otras causas contra Lotocki

El proceso por las cinco denunciantes es diferente al expediente por las lesiones sufridas por Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis, causa en la que Lotocki recibió una condena a ocho años de prisión por lesiones graves y estafa.

Lotocki ya había declarado en septiembre ante el tribunal en el marco de la causa relacionada con la muerte de Zárate. En aquella oportunidad defendió la atención que recibió el paciente después del procedimiento.

“Nunca estuvo solo ni librado al azar; siempre estuvo muy bien cuidado”, había sostenido ante los magistrados.

Durante esa instancia, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº28 ordenó su detención en la causa por la muerte de Zárate, luego de un pedido formulado por el fiscal general Sandro Abraldes.