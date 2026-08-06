Una ex Gran Hermano interpretará a Silvina Luna en la docuserie sobre su vida

La docuserie “Perfecta: La voz de Silvina Luna” se encuentra en su fase final de producción antes de su esperado estreno en Netflix y, en las últimas horas, trascendió quién fue elegida para representar a la fallecida modelo en las recreaciones que formarán parte de la producción.

La seleccionada fue Sabrina Cortez, quien alcanzó popularidad tras su participación en Gran Hermano. De esta manera, una exintegrante del reality será quien ponga el cuerpo a Silvina Luna, quien también había alcanzado gran notoriedad pública después de participar del programa en 2001.

La información fue revelada por el panelista Pepe Ochoa en LAM. “Ella no es actriz, pero la conocemos todos. Ya firmó el contrato y creo que grabó sus participaciones. Quien va a interpretar a Silvina Luna en su documental es Sabrina Cortez, la de Gran Hermano”, contó.

Qué papel tendrá Sabrina Cortez

Según trascendió, la participación de Cortez tendrá características particulares, ya que no interpretará diálogos ni realizará una actuación tradicional de Silvina Luna.

Su función será protagonizar reconstrucciones visuales destinadas a acompañar los diferentes testimonios que aparecerán a lo largo de la docuserie y recrear determinados momentos de la vida de la modelo.

“La convocaron, firmó y va a ser quien le ponga el cuerpo a varias escenas donde se van a ver situaciones simuladas”, explicó Ochoa. Si bien no trascendieron oficialmente las razones de la elección, una de las posibilidades señaladas fue el parecido físico entre ambas.

Material inédito grabado por Silvina Luna

La producción también contará con un elemento central: registros realizados por la propia Silvina Luna durante los últimos meses de su vida, mientras atravesaba graves problemas de salud.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la docuserie reconstruirá además la batalla judicial que la modelo mantuvo con el cirujano Aníbal Lotocki y mostrará material hasta ahora desconocido.

Su hermano, Ezequiel Luna, reveló que Silvina había comenzado a documentar personalmente diferentes momentos del tratamiento. “Ella se empezó a grabar con su celular, en los momentos que iba al hospital y cuando se hacía diálisis”, relató.

Los últimos meses de Silvina Luna

La historia abordará así diferentes etapas de la vida de la modelo, desde su exposición pública y trayectoria en los medios hasta las consecuencias de los problemas de salud que marcaron sus últimos años.

Silvina Luna había atravesado durante años complicaciones renales que derivaron en la necesidad de realizar diálisis y posteriormente en la espera de un trasplante renal.

La modelo falleció el 31 de agosto de 2023, a los 43 años, luego de permanecer internada durante más de dos meses. Durante ese período esperaba poder acceder a un trasplante, que finalmente no pudo concretarse debido a las complicaciones de su cuadro.

La docuserie buscará reconstruir su historia mediante testimonios, material de archivo, registros personales y escenas recreadas, estas últimas con Sabrina Cortez representando visualmente a Silvina Luna.