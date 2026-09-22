Trabajadores rurales: cuánto cobrará un peón desde octubre y cómo queda la nueva escala

Los trabajadores rurales tendrán una nueva escala salarial desde octubre. El ingreso previsto para un peón general llegará a $1.248.297,96, mientras que otras categorías tendrán básicos superiores. Qué adicionales pueden incrementar el sueldo.
Los trabajadores rurales tendrán desde octubre una nueva escala salarial que completa cuatro tramos consecutivos de actualización. Para la categoría Peón General, una de las principales referencias del régimen agrario, el ingreso previsto llegará a $1.248.297,96.
La actualización alcanza al personal permanente de prestación continua comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario y establece remuneraciones diferentes de acuerdo con la categoría y la actividad desarrollada. Por ese motivo, el monto correspondiente al Peón General no representa un salario uniforme para todos los empleados del sector.
La escala contempló incrementos sucesivos durante julio, agosto, septiembre y octubre. Para el Peón General, el ingreso fue de $1.144.473,80 en julio, $1.183.074,33 en agosto y $1.216.369,67 en septiembre, hasta alcanzar los $1.248.297,96 en octubre.
Cuánto cobrará un peón general en octubre
Los cuatro incrementos efectivos contemplados en la actualización fueron del 4,6% en julio, 3,4% en agosto, 2,8% en septiembre y 2,6% en octubre. Al aplicarse de manera acumulativa, el resultado final no surge simplemente de sumar esos porcentajes.
Entre septiembre y octubre, el ingreso correspondiente al Peón General aumentará $31.928,29, al pasar de $1.216.369,67 a $1.248.297,96.
El monto previsto para octubre está compuesto por un salario básico de $1.235.833,53 más una suma no remunerativa de $12.465. Sin embargo, esa cifra no necesariamente coincide con lo que cada trabajador percibirá finalmente, ya que pueden incorporarse adicionales según la antigüedad, la zona y las características de la tarea.
Cómo queda la escala para otras categorías
La actualización establecida por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) contempla diferentes remuneraciones según las funciones desempeñadas. De esta manera, existen categorías cuyos salarios se ubican por encima del correspondiente al Peón General.
Como referencia, en septiembre el peón único tenía un básico de $1.233.808,89, mientras que los trabajadores de arroz, haras y cabañas alcanzaban $1.236.359,64. Para los ovejeros, la remuneración era de $1.246.198,42 y para los trabajadores especializados ascendía a $1.280.836,64.
Los ordeñadores de explotaciones tamberas tenían un básico de $1.288.978,84 y los carreros ordeñadores llegaban a $1.327.075,45. Las categorías relacionadas con el manejo y mantenimiento de maquinaria también presentaban remuneraciones superiores, indicó Iprofesional.
Cuánto cobran tractoristas, capataces y encargados
En septiembre, los conductores tractoristas y maquinistas agrícolas tenían establecido un salario básico de $1.335.085,32, mientras que para los mecánicos tractoristas el monto ascendía a $1.401.773,57.
Entre las categorías jerarquizadas, los puesteros registraban un básico de $1.321.926,24 y los capataces llegaban a $1.453.595,02.
En tanto, los encargados se ubicaban entre las categorías con mayores remuneraciones dentro de esta escala, con un salario básico de $1.530.963,10 en septiembre.