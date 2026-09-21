Valentín Pereyra, tras el empate de Patronato: “Vamos a dar pelea hasta lo último y nos vamos a quedar”

Valentín Pereyra analizó el empate 1-1 que Patronato consiguió este lunes frente a Nueva Chicago, en Mataderos, por la fecha 30 de la Zona B de la Primera Nacional. El extremo rojinegro consideró que su equipo fue superior y lamentó no haber podido regresar a Paraná con los tres puntos.

“Era un partido difícil, una final porque estábamos los dos peleando abajo. Creo que rescatamos el punto porque fuimos superiores”, expresó Pereyra una vez finalizado el encuentro.

El futbolista remarcó que Patronato salió a buscar la victoria desde el comienzo y que el objetivo era conseguir los tres puntos ante un rival directo. “Fuimos superiores, venimos a buscar los tres puntos, pero nos llevamos uno y lo tenemos que hacer valer en casa”, afirmó.

“Por un detalle se nos escapan los tres puntos”

Patronato consiguió ponerse en ventaja y tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, principalmente durante un primer tiempo en el que logró imponer condiciones. Sin embargo, Nueva Chicago alcanzó el empate y el marcador ya no volvió a modificarse.

Para Pereyra, el Rojinegro hizo méritos suficientes como para conseguir la victoria en Mataderos. “Fuimos muy superiores y por un detalle se nos escapan los tres puntos”, lamentó.

La lectura del extremo coincidió con la realizada por el entrenador Marcelo Fuentes tras el encuentro. Patronato valoró el rendimiento colectivo, aunque quedó con el sabor amargo de haber estado en condiciones de obtener un resultado mejor en un duelo directo por la permanencia.

La confianza de Pereyra para la recta final

Más allá de los dos puntos que Patronato dejó en el camino, Pereyra destacó la unidad del plantel en un momento determinante de la temporada. El futbolista aseguró que existe confianza puertas adentro para afrontar los partidos que restan.

“Estamos tranquilos porque estamos juntos y no tenemos dudas de que vamos a sacar esto adelante. Vamos a dar pelea hasta lo último y nos vamos a quedar”, aseguró el extremo rojinegro.

El mensaje reflejó la confianza del plantel en medio de una lucha que continuará fecha tras fecha. Cada punto adquiere una importancia decisiva y Patronato sabe que deberá ratificar como local las buenas sensaciones futbolísticas que dejó su presentación en Mataderos.

Un detalle que cambió el partido

Pereyra también se refirió al desarrollo del encuentro y consideró que el equipo mantuvo la concentración durante prácticamente todo el juego. Para el futbolista, una acción puntual terminó privando al conjunto entrerriano de la victoria.

“Estuvimos concentrados los 90 minutos, pero por un detalle se nos escapa”, expresó al analizar el empate conseguido por Nueva Chicago.