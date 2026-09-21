Excombatientes de Malvinas impulsan el Día de la Integridad Territorial Argentina

Los excombatientes de Malvinas Juan Vera y Fernando Jaime, sobrevivientes del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, impulsaron una campaña nacional para declarar el 28 de julio como Día de la Integridad Territorial Argentina. La propuesta busca obtener respaldo legislativo en las 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios del país.

Los veteranos se conocieron durante la Guerra de Malvinas y sobrevivieron durante varias horas en el mar luego del ataque contra el buque argentino, ocurrido el 2 de mayo de 1982. Vera permaneció aproximadamente 34 horas en una balsa, mientras que Jaime fue rescatado después de unas 28 horas.

Más de cuatro décadas después, ambos volvieron a encontrarse alrededor de una causa que consideraron inseparable de la memoria de los caídos y de la reivindicación de la soberanía nacional.

“Iniciamos una campaña en nombre de los 323 tripulantes que murieron en el crucero y de todos los héroes de Malvinas. Queremos recordar por qué ofrendaron su vida a la patria”, expresó Vera durante una entrevista con Elonce.

Una fecha para promover la conciencia territorial

La iniciativa propone reconocer el 28 de julio como una jornada de reflexión sobre la soberanía y la extensión territorial reclamada por la Argentina. Según explicó Vera, la fecha remite al avistamiento de las Islas Malvinas durante la expedición de Fernando de Magallanes, en 1520.

El excombatiente sostuvo que aquella expedición permitió elaborar uno de los primeros registros cartográficos de las islas y vinculó ese antecedente con los derechos territoriales heredados por la Argentina de la Corona española mediante el principio jurídico uti possidetis iuris.

“Buscamos que el 28 de julio sea declarado Día Provincial o Municipal de la Integridad Territorial Argentina”, explicó. El objetivo final será reunir adhesiones suficientes para presentar la propuesta ante el Congreso Nacional y reclamar una política de Estado permanente sobre la cuestión Malvinas.

Vera señaló que la iniciativa también plantea revisar los Acuerdos de Madrid firmados con el Reino Unido y fortalecer las acciones diplomáticas ante las Naciones Unidas. Estas posiciones fueron expresadas por los veteranos como parte de los fundamentos políticos de la campaña.

“Queremos generar una política de Estado para recuperar nuestra integridad territorial nacional”, remarcó el sobreviviente del Belgrano.

El proyecto llegó a Entre Ríos

Los excombatientes anticiparon que mantendrían reuniones con representantes del Concejo Deliberante de Paraná y de la Cámara de Senadores de Entre Ríos para presentar formalmente la propuesta.

Jaime explicó que Vera recorría el país con el propósito de concientizar a legisladores, autoridades municipales y ciudadanos sobre la importancia de aprobar leyes y ordenanzas vinculadas con la iniciativa.

“Esta propuesta tiene que alcanzar la misma fuerza que tiene la causa Malvinas en el pueblo argentino. Es una causa que nos une más allá de cualquier diferencia”, sostuvo Jaime.

El veterano destacó que, desde el final de la guerra, los excombatientes desarrollaron numerosas acciones para mantener viva la memoria de los caídos y la reivindicación soberana. Consideró que ese trabajo sostenido permitió que la cuestión Malvinas adquiriera una presencia cada vez mayor en la sociedad.

Vera afirmó que las conversaciones mantenidas con legisladores y concejales de distintos puntos del país tuvieron una recepción favorable. Aunque reconoció que el camino legislativo demandará tiempo, aseguró que los primeros avances los alentaron a continuar.

“Venimos haciendo un trabajo de hormiga. No es sencillo, pero la recepción fue muy buena y eso nos anima a seguir”, señaló.

Las primeras adhesiones

Según informaron los impulsores, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro ya avanzaron con leyes vinculadas con la fecha. También se aprobaron ordenanzas en los concejos deliberantes de Ushuaia, Tolhuin, Río Grande y San Rafael.

Durante su paso por la región, los veteranos recibieron la noticia de que la propuesta había sido presentada ante el municipio de Puerto Santa Cruz. También mantuvieron conversaciones con legisladores santafesinos, debido a que el proyecto ya contaba con aprobación en la Cámara de Diputados provincial y aguardaba su tratamiento en el Senado.

La meta de la campaña será alcanzar normas en los 24 distritos electorales y en alrededor de 2.300 municipios argentinos. Con ese respaldo, buscarán presentar la iniciativa ante el Congreso.

“El camino ya comenzó y empezó a dar sus frutos. Necesitamos que cada provincia y cada municipio puedan involucrarse”, destacó Jaime.

Un recorrido iniciado desde Tierra del Fuego

Vera era oriundo de Córdoba, pero reside en Ushuaia desde hacía 44 años. Llegó a Tierra del Fuego en septiembre de 1982, pocos meses después de sobrevivir al hundimiento del crucero General Belgrano.

El veterano inició la travesía nacional el 24 de agosto desde Ushuaia, a bordo de una camioneta identificada con la consigna “28 de julio, Día de la Integridad Territorial Argentina”. La fecha de partida también estuvo relacionada con la expedición de Magallanes hacia el sur del continente.

Tras pasar por Río Gallegos y Cabo Vírgenes, comenzó formalmente una campaña continental que pretendía recorrer provincias y municipios para sumar adhesiones.

“Queremos transmitirle al pueblo argentino que vale la pena sostener esta causa. Valió la pena haber ido a Malvinas y sigue valiendo la pena defender nuestra soberanía”, manifestó Vera.

Soberanía y recursos naturales

Los excombatientes vincularon la recuperación de la integridad territorial con la defensa de los recursos pesqueros, energéticos y naturales que se encuentran en los espacios reclamados por la Argentina.

Jaime señaló que la presencia británica en el Atlántico Sur no solamente representaba una controversia territorial, sino que también tenía consecuencias económicas para el país. En ese sentido, reclamaron mayor conciencia ciudadana sobre las actividades comerciales relacionadas con capitales británicos.

Proponen declarar el "Día provincial de la integridad territorial Argentina"

“La recuperación es una necesidad concreta. Se trata de poder utilizar nuestras riquezas en beneficio de los argentinos”, afirmó Vera.

Ambos veteranos también manifestaron preocupación por la injerencia extranjera en cuestiones vinculadas con la soberanía. Aclararon que se mantenían “en alerta” frente a cualquier decisión internacional que pudiera afectar la posición argentina sobre las islas.

La bandera que recorrió el mundo

Durante la entrevista, los veteranos recordaron la bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección exhibieron tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial 2026, disputada el 15 de julio en Atlanta.

El gesto tuvo repercusión internacional y, según Jaime, permitió que personas que desconocían la causa tomaran contacto con el reclamo de soberanía. “Hay que aprovechar el impulso de esa bandera, porque acercó el tema a gente de todo el mundo”, sostuvo.

Vera agregó que la pancarta no había sido sostenida únicamente por los futbolistas: “Los 47 millones de argentinos estaban ahí”.

El recuerdo de los caídos

Durante la entrevista, Jaime entregó a Vera un libro con relatos personales sobre el hundimiento del crucero General Belgrano. La publicación reunió testimonios atravesados por una experiencia que ambos compartieron durante la guerra.

El obsequio representó también un homenaje a los compañeros que murieron durante el ataque y a quienes perdieron la vida en el conflicto del Atlántico Sur.

“Que esto sea un acto de militancia para recordar a nuestros héroes. La dedicación y las ganas que ponemos son para transmitirle a todo el pueblo que todavía ocupan nuestro territorio y que debemos continuar reclamándolo”, concluyó Jaime.