China ratificó su apoyo al reclamo argentino por Malvinas: qué países acompañan y cuáles tienen otra posición

China ratificó su apoyo al reclamo argentino por Malvinas y volvió a respaldar la posición de Buenos Aires frente al Reino Unido. El pronunciamiento se sumó a los llamados al diálogo de la ONU, la OEA y bloques regionales, aunque no todos los países mantienen la misma postura.
China ratificó su apoyo al reclamo argentino por Malvinas y volvió a respaldar la posición de Buenos Aires en la disputa de soberanía con el Reino Unido. El embajador chino en Argentina, Wang Wei, manifestó el acompañamiento de Beijing durante un acto por el 77º aniversario de la República Popular China.
“China acompaña el legítimo reclamo de Argentina sobre la soberanía de las Islas Malvinas”, expresó el diplomático. En contrapartida, destacó la adhesión del Gobierno y la sociedad argentina al principio de “una sola China”, en referencia a la posición de Beijing respecto de Taiwán.
El pronunciamiento se produjo en un momento de renovada tensión alrededor de las islas. El Gobierno argentino avanzó con medidas contra empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas en el área disputada, mientras Londres reafirmó su posición sobre el archipiélago. A su vez, el presidente estadounidense Donald Trump abrió interrogantes al asegurar que Washington estaba revisando su postura sobre la cuestión.
China reiteró una posición sostenida ante la ONU
El respaldo expresado por Wang Wei no constituyó un cambio en la política exterior china. En junio de 2026, durante una sesión del Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, Beijing sostuvo que apoyaba el reclamo argentino y pidió al Reino Unido responder al pedido de reanudación de las negociaciones.
China planteó además que las disputas territoriales entre Estados debían resolverse mediante negociaciones pacíficas, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Su posición adquiere particular peso diplomático por tratarse de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Wang Wei también destacó el vínculo económico bilateral. Señaló que China se mantiene como segundo socio comercial de Argentina, además de constituir un destino central para las exportaciones agroindustriales y una fuente relevante de inversiones.
Qué países acompañan la posición argentina
El mapa internacional sobre Malvinas requiere distinguir entre diferentes posiciones. Algunos Estados, como China, expresaron explícitamente su respaldo al reclamo argentino de soberanía. Otros acompañaron resoluciones que reconocen la existencia de una disputa y reclaman que Argentina y Reino Unido vuelvan a negociar, sin que ello equivalga necesariamente a reconocer la soberanía argentina.
Uno de los principales ámbitos de respaldo diplomático es el Grupo de los 77 y China, que reúne a más de 130 países en desarrollo. En la sesión del Comité de Descolonización de junio de 2026, Irak habló en representación del bloque, mientras delegaciones como las de China, Brasil, Indonesia, Chile, México, Uruguay, Paraguay, Angola, Perú y otros países realizaron intervenciones sobre la cuestión.
Entre los apoyos regionales también se encuentra Brasil. La posición brasileña sobre el reclamo argentino se ha mantenido más allá de las diferencias políticas entre los gobiernos de ambos países. El encargado de Negocios de Brasil en Argentina, Eduardo Uziel, afirmó recientemente que el acompañamiento de su país se sostuvo históricamente como una política de Estado.
El respaldo de América Latina y el Caribe
La Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) constituye otro de los espacios que respaldó el llamado a una solución negociada. Pronunciamientos similares surgieron del Mercosur y de otros mecanismos de integración regional.
La Organización de Estados Americanos volvió a expresarse este año. El 24 de junio de 2026, durante su 56ª Asamblea General realizada en Panamá, adoptó por aclamación una declaración que reiteró la necesidad de que Argentina y Reino Unido reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la disputa de soberanía para alcanzar una solución pacífica.
Durante aquella reunión hubo intervenciones nacionales de Antigua y Barbuda, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, además de expresiones realizadas en nombre de distintos bloques regionales.
El antecedente central de Naciones Unidas
La base diplomática del reclamo argentino continúa siendo la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada en 1965. Allí se reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido y se invitó a ambos gobiernos a negociar una solución pacífica.
Ese criterio volvió a aparecer en 2026. El Comité Especial de Descolonización de la ONU adoptó en junio una nueva resolución que renovó el llamado para que Buenos Aires y Londres retomen las negociaciones bilaterales destinadas a alcanzar una solución pacífica y definitiva.
Por eso, el acompañamiento internacional no puede interpretarse como un bloque uniforme de países que reconocen formalmente la soberanía argentina. En numerosos casos, el respaldo se refiere específicamente al reconocimiento de la disputa y a la necesidad de reabrir negociaciones.
Reino Unido y la posición de Estados Unidos
En el extremo opuesto se encuentra el Reino Unido, que administra las islas y sostiene que no existen dudas sobre su soberanía. Londres volvió a remarcar en septiembre que su compromiso con el archipiélago era “absoluto e inamovible” y puso el foco en la voluntad expresada por los habitantes de las islas.
Estados Unidos presenta una posición diferente. Washington reconoció históricamente la administración británica de facto, pero mantuvo neutralidad frente a los reclamos contrapuestos de soberanía. Por eso, no correspondió ubicarlo simplemente entre los países que reconocen la soberanía británica.
Sin embargo, Trump introdujo una novedad a fines de agosto al afirmar que estaba revisando la posición estadounidense. Posteriormente también se mostró dispuesto a intervenir diplomáticamente si la controversia escalaba, sin anunciar hasta el momento un reconocimiento formal de la soberanía de alguna de las partes.
Un mapa con distintos grados de respaldo
También existen países vinculados históricamente con Londres, incluidos miembros de la Commonwealth, que pusieron el acento en el principio de autodeterminación y en la voluntad de los habitantes del archipiélago, posición que difiere del enfoque argentino sobre la disputa, publicó Ámbito.
El escenario internacional, por lo tanto, no se divide únicamente entre aliados de Argentina y aliados del Reino Unido. Conviven respaldos explícitos al reclamo argentino, apoyos a la reanudación de negociaciones, posiciones neutrales respecto de la soberanía y posturas centradas en la voluntad de los isleños.
La nueva declaración de China volvió a colocar esa diversidad de posiciones en primer plano. Mientras Beijing reiteró explícitamente su acompañamiento al reclamo argentino, organismos como Naciones Unidas y la OEA mantuvieron como eje el llamado a que Argentina y Reino Unido retomen las negociaciones para resolver pacíficamente una disputa de soberanía que continúa abierta en el ámbito internacional.