REDACCIÓN ELONCE
Trabajadores de Salud Mental realizaron una protesta frente al Hospital Escuela en Paraná. Matías Passi explicó a Elonce que faltan nombramientos, insumos y mantenimiento, y advirtió que las renuncias aumentaron la sobrecarga laboral.
Trabajadores de Salud Mental reclamaron personal, insumos y mejores salarios durante una protesta realizada este miércoles frente al Hospital Escuela de Salud Mental, sobre calle Ambrosetti, en Paraná. La manifestación surgió de una asamblea y contó con la participación de integrantes de ATE Entre Ríos y usuarios del establecimiento.
La medida se desarrolló en el marco de tres jornadas de asamblea y retención de servicios. Los manifestantes realizaron un corte momentáneo de calle para visibilizar las condiciones laborales y las dificultades que, según señalaron, atravesaba la atención pública.
Matías Passi, secretario de Derechos Humanos de ATE Entre Ríos y delegado del hospital, explicó a Elonce que los usuarios resolvieron acompañar el reclamo después de conocer la situación expuesta por los trabajadores.
“La falta de herramientas, las condiciones laborales y la ausencia de nombramientos de personal hacen muy difícil, en el marco de una crisis de salud mental, atender las problemáticas, que se incrementaron notoriamente”, expresó.
Reclamos por infraestructura e insumos
Passi sostuvo que el Hospital Escuela debía responder a una demanda creciente con recursos insuficientes. Entre los problemas mencionó las deficiencias edilicias, la falta de elementos de trabajo y la existencia de equipos y maquinarias que necesitaban reparaciones.
El delegado contrastó esa situación con los anuncios oficiales relacionados con la urgencia en salud mental. Según afirmó, los recursos prometidos todavía no se reflejaban en mejoras concretas dentro del establecimiento. “Vemos anuncios que indican que habrá fondos para resolver estas situaciones, pero al hospital de referencia de la provincia esos insumos no llegan”, cuestionó.
El representante gremial relacionó el aumento de las consultas con el deterioro de las condiciones económicas y sociales. Aseguró que más personas acudían al sistema público en busca de asistencia, mientras los equipos debían trabajar con una estructura cada vez más limitada.
Renuncias y falta de profesionales
Otro de los puntos planteados durante la protesta estuvo relacionado con la salida de profesionales. Passi afirmó que algunos trabajadores optaban por trasladarse al ámbito privado debido a las diferencias salariales y a las condiciones en las que debían desarrollar sus tareas.
“Los profesionales de la salud mental están renunciando porque trabajar en el Estado, con estos salarios y estas condiciones, dejó de ser una garantía. Eso genera un mayor recargo para quienes permanecen”, advirtió.
De acuerdo con los datos brindados por el dirigente de ATE Entre Ríos, el sistema público provincial contaba con 38 psiquiatras para atender la demanda de todo Entre Ríos. La cifra fue expuesta por el gremio como uno de los indicadores de la falta de recursos humanos.
Passi señaló que los trabajadores del área atravesaban las mismas dificultades salariales que el resto de los agentes estatales. Sin embargo, reclamó que se contemplaran las características particulares de las tareas vinculadas con la atención en salud mental.
Un pedido de reunión con el Ministerio
El delegado recordó que ATE presentó una agenda de reclamos al ministro de Salud, Daniel Blanzaco, el 22 de septiembre del año anterior. Según relató, durante aquella instancia se había acordado realizar una nueva reunión dentro de los 30 días siguientes. “Hasta el día de hoy estamos esperando que nos convoque para analizar cómo avanzamos con los puntos presentados”, manifestó Passi.
El sindicato había planteado anteriormente demandas vinculadas con presupuesto, salarios, infraestructura y reconocimiento de los equipos interdisciplinarios. En agosto de 2025, ATE informó sobre una reunión con las autoridades sanitarias en la que presentó peticiones elaboradas en asamblea por trabajadores del Hospital Escuela.
La protesta de este miércoles se extendió entre las 10 y las 12. Una vez finalizada la intervención sobre calle Ambrosetti, los trabajadores continuaron con la asamblea para definir las medidas que llevarían adelante durante la semana siguiente.