“Se viene el último tango del 10”: el emotivo video de la AFA por la despedida de Messi

A pocas semanas de su último partido con la camiseta albiceleste, la Asociación del Fútbol Argentino comenzó a preparar la despedida de Lionel Messi y difundió un emotivo video que anticipa el homenaje que recibirá el capitán de la Selección argentina.

La pieza audiovisual fue compartida por la cuenta oficial de la AFA y lleva como frase principal “Se viene el último tango del 10”. El homenaje se realizará el próximo 6 de octubre, cuando Argentina enfrente a Benín en un amistoso en el estadio Monumental.

Con imágenes de distintas etapas de su carrera, el video recorre el camino del rosarino desde sus primeros años en las divisiones inferiores de Newell’s hasta sus últimas presentaciones con la Selección argentina.

“El último tango tenía que ser en Argentina”

La producción dedicada a Messi utiliza una melodía de bandoneón y piano para acompañar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria con la camiseta nacional.

“El último tango tenía que ser en Argentina porque hay bailes que solo pueden terminar en casa”, señala uno de los mensajes incluidos en el video difundido por la dirigencia del fútbol argentino.

La publicación llegó un día después de que se conocieran los primeros detalles del homenaje preparado para el capitán, que tendrá al Monumental como escenario de una jornada especialmente pensada para despedirlo frente al público argentino.

Expectativa por las entradas

El anuncio generó inmediatamente una fuerte expectativa entre los hinchas que buscarán estar presentes en el encuentro del 6 de octubre. Hasta el momento, la AFA no informó oficialmente cuándo comenzará la venta de entradas ni cuáles serán sus valores.

En las últimas presentaciones como local, la comercialización de localidades de la Selección se realizó a través de Deportick, plataforma en la que los usuarios deben contar con una cuenta registrada para ingresar al proceso de compra.

Habitualmente, las entradas se habilitan entre siete y diez días antes de los partidos, aunque para la despedida de Messi todavía resta la confirmación formal del cronograma y las condiciones de venta.

El partido frente a Benín tendrá una dimensión especial más allá del resultado deportivo. La expectativa estará centrada en el homenaje al futbolista que marcó una era con la Selección argentina y que afrontará su despedida frente a los hinchas.