Messi fue convocado por Scaloni y jugará su último partido con la Selección argentina

Lionel Messi aceptó la invitación de la Asociación del Fútbol Argentino y tendrá su despedida oficial de la Selección argentina el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental. El homenaje se desarrollará durante el último amistoso de la próxima fecha FIFA.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, comunicó la decisión luego de conversar con el entrenador Lionel Scaloni. Según explicó, la intención fue brindarle al histórico capitán una despedida acorde con su trayectoria y permitirle jugar por última vez ante los hinchas argentinos.

Messi aceptó la propuesta y volverá a integrar una convocatoria después de haber anunciado su retiro del seleccionado. La AFA informó que el futbolista del Inter Miami, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se incorporarán para participar específicamente del último compromiso, según consignó AS.

Un homenaje junto a los campeones del mundo

La despedida contará con la presencia de los jugadores que conquistaron el Mundial de Qatar 2022, quienes asistirán acompañados por sus familias. El objetivo será reunir a los protagonistas del ciclo más exitoso de la Selección y reconocer la trayectoria del capitán.

El homenaje se realizará durante el partido frente a Benín, programado para el martes 6 de octubre en el estadio de River. Será el último de los tres amistosos que disputará el conjunto dirigido por Scaloni durante la ventana internacional.

Argentina comenzará su calendario el miércoles 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental y cerrará la serie tres días más tarde en el mismo escenario. La agenda completa también fue confirmada por Globo Esporte.

Los convocados para los amistosos

La nómina difundida para los próximos compromisos quedó integrada por los siguientes jugadores:

Arqueros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Román Vega.

Mediocampistas: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé y Giuliano Simeone.

Delanteros: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

La AFA aclaró que los futbolistas procedentes del medio local serán anunciados posteriormente. La presencia de Messi será el principal atractivo de una fecha FIFA que marcará el comienzo de una nueva etapa deportiva para la Selección argentina.

El último partido del capitán

El encuentro del 6 de octubre permitirá que Messi cierre su recorrido con la camiseta albiceleste rodeado por sus compañeros, familiares y el público argentino.

El rosarino había comunicado su retiro internacional el 31 de agosto, después de una carrera en la que se transformó en el futbolista con más partidos disputados y más goles convertidos para la Selección.

Su despedida en el Monumental buscará ponerle el cierre formal a una etapa histórica, marcada especialmente por las conquistas de la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.