Ancelotti descartó el regreso de Neymar y ya proyecta una nueva generación en Brasil

Carlo Ancelotti comenzó a delinear el futuro de Brasil después de la eliminación en los octavos de final del Mundial y dejó prácticamente cerrado cualquier posible regreso de Neymar. El entrenador italiano sostuvo que el delantero ya comunicó su decisión de no volver al seleccionado y remarcó que la prioridad estará puesta en las nuevas generaciones.

A dos meses de la derrota frente a Noruega, el técnico reconoció que la actuación mundialista estuvo lejos de las expectativas. Aunque defendió la presencia de Neymar en aquella convocatoria, consideró que ahora comienza una etapa diferente para la Verdeamarela.

“Ney merecía estar en el Mundial por su calidad, pero ya ha confirmado que no quiere regresar a la selección”, explicó Ancelotti en diálogo con CNN Sports. Y agregó: “Es irremplazable; era un talento extraordinario y único por sus cualidades, pero es momento de centrarse en los jóvenes brasileños”.

Ancelotti apuesta por los jóvenes

El entrenador adelantó que uno de los principales objetivos será ampliar la observación de futbolistas que todavía no tienen protagonismo en la selección mayor. Incluso mencionó particularmente a jugadores nacidos en 2008 como parte del proceso que pretende desarrollar.

“Tenemos jóvenes nacidos en 2008 con mucha calidad, que aún no juegan, pero que pueden hacerlo. Ahora es el momento de observarlos, teniendo en cuenta su edad y respetándola”, sostuvo el italiano sobre el futuro de Brasil.

La planificación no se limitará al equipo absoluto. Ancelotti aseguró que mantiene un trabajo coordinado con los cuerpos técnicos de las categorías Sub-20 y Sub-17 para administrar el crecimiento de los juveniles y definir en qué competencias participará cada uno.

Un proyecto que también mira a los Juegos Olímpicos

“Estamos trabajando con los entrenadores de las selecciones Sub-20 y Sub-17 para gestionar y distribuir de la mejor manera todas las competiciones”, señaló el técnico. En ese calendario aparecen como prioridades tanto los Juegos Olímpicos como la próxima Copa América.

El desafío será construir una nueva estructura sin depender de una figura individual como ocurrió durante buena parte de la etapa de Neymar. Ancelotti consideró que el fútbol actual exige funcionamiento colectivo incluso cuando un equipo dispone de jugadores de enorme talento.

“En el fútbol moderno, lo que importa es el trabajo en equipo, no el talento individual. Por supuesto, si tienes un gran talento individual, tienes más posibilidades de ganar, pero el fútbol moderno no tolera la falta de trabajo en equipo”, afirmó.

Brasil busca dejar atrás la decepción mundialista

Ancelotti tampoco ocultó la frustración que produjo la eliminación ante Noruega. Brasil volvió a quedar lejos del objetivo de conquistar el Mundial y ahora utilizará el período hasta la próxima Copa del Mundo para renovar parte de su plantel.

“Creo que el Mundial fue una decepción, lo lamentamos, pero ahora tenemos que mirar hacia adelante. Tenemos tiempo para preparar a una nueva generación de jugadores”, expresó el entrenador al explicar el rumbo que pretende darle al seleccionado.

El técnico cerró con una meta concreta para el próximo ciclo: devolver a la Verdeamarela a los primeros planos. “Creo que Brasil debería estar entre los mejores equipos del mundo. No lo conseguimos, y por eso tenemos que mejorar nuestro rendimiento para estar mejor en el próximo Mundial”, sentenció.