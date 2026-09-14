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Deportes Un encuentro muy especial

La emoción de un fotógrafo paranaense tras entregarle un regalo a Franco Colapinto

Juan Iribarren compartió su emoción luego de conocer a Franco Colapinto y poder entregarle personalmente un regalo. “Cada hora y kilómetro vale la pena”, expresó el fotógrafo paranaense al relatar el momento.

14 de Septiembre de 2026
Fotógrafo paranaense cumplió su sueño con Franco Colapinto.
Fotógrafo paranaense cumplió su sueño con Franco Colapinto. Foto: IG de Juan Iribarren.

REDACCIÓN ELONCE

Juan Iribarren compartió su emoción luego de conocer a Franco Colapinto y poder entregarle personalmente un regalo. “Cada hora y kilómetro vale la pena”, expresó el fotógrafo paranaense al relatar el momento.

El fotógrafo paranaense Juan Iribarren vivió un momento especial al encontrarse con Franco Colapinto y tener la posibilidad de entregarle personalmente un regalo al piloto argentino.

 

 

Tras el encuentro, Iribarren compartió en sus redes sociales un sentido mensaje en el que reflejó lo que significó para él poder estar frente al automovilista y recibir unos minutos de su atención.

 

 

“¡Gracias Franco! Sin dudas un momento único en lo personal, que Franco Colapinto acepte recibir un regalo de mi parte no saben lo que es. Algunos saben de mi pasión y esfuerzo, y creo que con esto puedo decir que nada es imposible”, expresó.

 

“Cada hora y kilómetro vale la pena”

 

El fotógrafo entrerriano destacó especialmente el esfuerzo realizado para concretar el encuentro y la predisposición que encontró por parte del piloto.

 

“El tiempo que me dedicaste fue lo suficiente para sentir que cada hora y kilómetro vale la pena, no tengo más palabras. Solo gracias”, completó Iribarren.

 

 

El mensaje estuvo acompañado por el agradecimiento hacia Colapinto y reflejó la emoción de alguien que pudo unir dos de sus grandes intereses: la fotografía y el automovilismo.

 

Temas:

Juan Iribarren Franco Colapinto
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