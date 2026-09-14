Hockey +55: preparan su primer Seven y convocan a mujeres a seguir jugando sin límite de edad

REDACCIÓN ELONCE
El hockey +55 tendrá su primer Seven este domingo 20 de septiembre, con una jornada recreativa abierta a todas las mujeres que quieran participar, incluso sin equipo. Las integrantes de Panzas Verdes contaron a Elonce cómo el deporte fortaleció sus vínculos.
El hockey +55 tendrá una jornada especial este domingo 20 de septiembre con el primer Seven organizado por Panzas Verdes, un grupo de mujeres que encontró en esta disciplina una manera de mantenerse activo, compartir y continuar practicando el deporte que las apasiona sin límite máximo de edad.
“Somos un grupo de mujeres mayores de 55, sin límite de edad, que tenemos ganas de seguir jugando al hockey. Este domingo 20 de septiembre vamos a hacer nuestro primer Seven. Están todas invitadas. Va a ser una jornada de confraternidad”, explicaron las integrantes del equipo a Elonce.
Una de las particularidades será que no hará falta concurrir con un conjunto previamente conformado. “Aunque estén solas no importa, vamos a armar los equipos entre todas las chicas”, indicaron. Desde la organización solicitaron anotarse previamente para facilitar la distribución de las participantes.
Hockey +55, una propuesta sin límite de edad
Las protagonistas explicaron que el objetivo trasciende la práctica deportiva y está relacionado con la posibilidad de mantenerse activas y generar vínculos. “Fundamentalmente es seguir motivada para hacer una actividad física. Creo que ese es el propósito, pero también la confraternización y lo social”, destacó una de las jugadoras.
“Somos un grupo muy unido. Cuando una tiene un problema, todas están; festejamos cumpleaños. Todo lo que implica la parte social es lo mejor que tenemos”, agregó sobre los vínculos construidos a partir de los entrenamientos.
Otra de las integrantes resumió lo que encontró dentro del equipo: “Me encanta compartir con las chicas. Siempre me gustó el hockey y me gusta todo lo que es la organización, la participación y lo que se va formando con cada una”.
“La cuestión es jugar y divertirnos”
Las jugadoras remarcaron que cumplir 55 años no representa un impedimento para continuar practicando un deporte. Por el contrario, uno de sus objetivos es incorporar nuevas participantes y promover la formación de más equipos dentro de la categoría.
“Este deporte no tiene límite de edad. Que no sea un obstáculo cumplir más de 55. La cuestión es jugar y divertirnos. La idea es que más equipos o más gente se sume y formar más equipos para poder jugar en esta categoría”, señalaron.
El Seven tendrá un carácter diferente al de los torneos tradicionales. “Lo importante es que nosotros lo hacemos en forma recreativa, no competitiva, y eso es lo que nos une más: venir a divertirnos”, explicaron.
Actividad física y compañerismo
Mantenerse físicamente activas fue señalado como uno de los principales beneficios de continuar jugando al hockey. Sin embargo, las integrantes coincidieron en que los lazos construidos dentro del equipo resultaron igualmente importantes.
“Lo más importante es la actividad física y divertirse. Que vengan, que sigan participando, que no hay límite de edad, que siempre se puede seguir. Lo más lindo es estar acá, divertirnos y poder hacer lo que más nos gusta, que es el hockey”, expresó una de ellas.
Otra jugadora destacó el clima que se genera durante los entrenamientos: “Lo más lindo de todo esto es el compañerismo. Venimos dos veces en la semana a practicar y divertirnos; a veces nos juntamos, tomamos mate, comemos torta. Eso es lo más lindo”.
Un Seven con música, baile y festejo de la primavera
La actividad del domingo no estará limitada a los partidos. La organización anticipó que habrá sorteos, venta de tortas fritas, música y diferentes propuestas recreativas para acompañar la jornada.
“Este domingo 20 de septiembre hay sorteos, venta de tortas fritas y mucha música”, adelantaron las integrantes de Panzas Verdes. Además, el encuentro servirá para celebrar anticipadamente la llegada de la primavera.
Las interesadas podrán comunicarse previamente con Panzas Verdes a través de Instagram. Desde el grupo recomendaron anotarse antes del domingo para organizar los equipos. La convocatoria estará abierta tanto a conjuntos conformados como a mujeres que quieran acercarse individualmente y sumarse a la experiencia.