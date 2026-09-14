Criar un hijo costó hasta $713.070 por mes: los valores según cada edad

La canasta de crianza contempló los gastos en bienes y servicios.

El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a aumentar durante agosto de 2026 y alcanzó hasta $713.070 mensuales, según la edad. La cifra surgió de la actualización de la canasta de crianza realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El menor valor correspondió a los bebés de menos de un año, cuya crianza requirió $557.303 por mes. En el otro extremo, el costo más elevado se registró entre los niños de 6 a 12 años, con $713.070 mensuales.

En comparación con julio, los distintos grupos etarios mostraron incrementos de entre 2,1% y 2,3%. El indicador contempló tanto los gastos necesarios para el desarrollo de los niños como el valor económico del tiempo dedicado a cuidarlos.

Cuánto costó criar a un hijo según su edad

De acuerdo con los valores informados para agosto de 2026, los montos mensuales fueron los siguientes:

Menores de un año: $557.303.

Niños de 1 a 3 años: $663.900.

Niños de 4 y 5 años: $567.243.

Niños de 6 a 12 años: $713.070.

La diferencia entre el valor más bajo y el más alto de la canasta fue de $155.767. El grupo de 6 a 12 años presentó el mayor costo mensual, seguido por los niños de 1 a 3 años.

Los montos no estuvieron ordenados de manera progresiva según la edad debido a que el cálculo incluyó las distintas necesidades materiales y la cantidad de horas de cuidado requeridas en cada etapa.

Cuánto aumentó respecto de julio

En julio de 2026, la canasta había alcanzado los $545.683 para los menores de un año y los $649.935 para los niños de entre 1 y 3 años.

Para el grupo de 4 y 5 años, el valor mensual se había ubicado en $554.646, mientras que la crianza de niños de 6 a 12 años había requerido $697.268.

Con la actualización correspondiente a agosto, los aumentos fueron los siguientes:

Menores de un año: 2,1%.

De 1 a 3 años: 2,1%.

De 4 a 5 años: 2,3%.

De 6 a 12 años: 2,3%.

En términos nominales, la mayor variación se produjo en el grupo de 6 a 12 años, cuyo costo creció $15.802 en un mes. Para los niños de 1 a 3 años, el incremento fue de $13.965.

En el caso de los chicos de 4 y 5 años, la diferencia mensual alcanzó los $12.597. Para los bebés menores de un año, el aumento fue de $11.620.

Qué incluye la canasta de crianza

La canasta de crianza estimó el costo mensual de sostener a niñas, niños y adolescentes de hasta 12 años. El indicador estuvo compuesto por dos grandes elementos: los bienes y servicios necesarios y el valor de las tareas de cuidado.

El primer componente contempló gastos relacionados con alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, además de otros consumos considerados indispensables para el desarrollo de los niños.

Para calcular ese apartado, el organismo utilizó como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires, que también se emplea para establecer la línea de pobreza.

El segundo componente estimó el valor económico del tiempo destinado a las tareas de cuidado. De esta manera, el indicador reconoció que la crianza no solo implicó gastos directos, sino también una cantidad de horas de trabajo no remunerado.

Su relación con las cuotas alimentarias

Además de aportar una referencia estadística sobre el costo de sostener a un niño, la canasta elaborada por el INDEC podía ser considerada en los procesos relacionados con la determinación de cuotas alimentarias.

Sin embargo, los valores difundidos no establecieron automáticamente cuánto debía abonar cada progenitor. El monto de una cuota dependió de las necesidades del niño, los ingresos de las partes, la distribución de las tareas de cuidado y las circunstancias particulares de cada familia.

La canasta funcionó, por lo tanto, como uno de los parámetros disponibles para dimensionar las necesidades económicas vinculadas con la crianza, pero no reemplazó la evaluación judicial de cada caso.