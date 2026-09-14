Turismo Carretera: le propuso casamiento a su novia ante Werner tras el triunfo del piloto en San Luis

REDACCIÓN ELONCE
Joseph Coria sorprendió a Cynthia con un pedido de casamiento durante la carrera del TC en San Luis y Mariano Werner fue testigo privilegiado. La pareja, fanática de Ford, contó a Elonce cómo preparó un momento que terminó coronado por la victoria del paranaense.
La propuesta de casamiento ante Mariano Werner convirtió un fin de semana de Turismo Carretera en San Luis en una historia que Joseph Coria y Cynthia difícilmente olvidarán. Fanáticos de Ford y seguidores del piloto paranaense, protagonizaron un emotivo momento cuando el joven le pidió matrimonio a su novia frente al corredor, quien acababa de conseguir una victoria clave en el comienzo de la Copa de Oro.
El escenario difícilmente podría haber sido más especial. Cynthia acompañaba por primera vez a Joseph a una carrera, la pareja celebraba un nuevo aniversario y Werner había ganado en el autódromo Rosendo Hernández. Después de casi 13 años juntos, llegó la pregunta que Joseph había preparado en secreto y la respuesta que esperaba: “sí”.
“Todo surgió porque soy hincha del TC, soy hincha de Mariano Werner, somos hinchas de la 4 de Ford”, relató Joseph en diálogo con Elonce. Para conseguir que Werner participara de la sorpresa, explicó que había establecido contacto con integrantes de la hinchada de Buenos Aires para consultar si existía la posibilidad de involucrar al piloto en “este momento tan lindo”.
Una sorpresa preparada alrededor de la pasión por Ford
La historia comenzó bastante antes de que Werner cruzara la bandera a cuadros. Joseph quería encontrar una manera especial de proponerle matrimonio a Cynthia y decidió unir ese paso en su vida personal con una de las pasiones que comparten: el automovilismo y, particularmente, Ford.
Sin embargo, hasta poco antes del fin de semana no sabía si podría concretar el plan tal como lo había imaginado. Werner atravesaba días cargados de actividad entre sus compromisos deportivos, las pruebas y el karting de sus hijos, por lo que la confirmación demoró en llegar.
“Lo fuimos tratando en una semana. Mariano no contestaba porque estaba con el tema de las pruebas, había estado con los hijos, con el karting, y se me iba pinchando todo esto”, recordó Joseph.
De todos modos, aseguró que la pareja iba a asistir a la carrera aunque el piloto no pudiera sumarse. Finalmente recibió la noticia esperada: “Hasta que al último llegó el sí de Marianito”.
El primer “sí” de aquella historia, entonces, había sido el de Werner. Faltaba el más importante.
Cynthia pensaba que todo era por un Ford Falcon
Joseph también necesitaba evitar que su novia descubriera anticipadamente la sorpresa. Para hacerlo tenía una explicación perfecta: la pareja posee un Ford Falcon y Cynthia sabía que él pretendía conseguir la firma de Werner en el vehículo.
“Yo sabía que él tenía algo previsto con el auto porque tenemos un Falcon y supuestamente, él quería hacerlo firmar con Mariano. Nunca me imaginé que era otra cosa”, confesó Cynthia.
La situación resultó todavía más inesperada porque era la primera vez que ella acompañaba a Joseph a una competencia del Turismo Carretera. No había nada extraño, desde su perspectiva, en que finalmente compartieran un fin de semana alrededor de los autos. “Yo le venía diciendo años atrás que quería acompañarlo. Se dio el momento, pero nunca me imaginé qué tenía planeado”, relató.
El triunfo de Werner obligó a cambiar el plan
Joseph había preparado incluso el lugar donde quería realizar la propuesta. La idea original era concretarla dentro del auto de competición de Werner. Pero apareció un imprevisto que, lejos de arruinar la sorpresa, terminó haciendo todavía más memorable la jornada: el paranaense ganó la carrera.
Después de la victoria, el Ford Mustang debía permanecer en la revisión técnica. Ya no podían utilizarlo para concretar el plan. “La idea era que fuera dentro del auto de Mariano, pero como ganó, el auto se quedó en la técnica”, explicó Joseph.
Hubo que improvisar. Habían pensado hacerlo en el box del piloto, aunque tampoco pudieron concretarlo allí. Finalmente, encontraron a Werner fuera de ese sector y decidieron que era el momento. “Lo agarramos justo ahí. Lo estábamos esperando en el box porque lo íbamos a hacer en el box suyo y, al final, lo agarramos en la calle y surgió todo ahí”, reconstruyó.
En medio de la celebración deportiva, Joseph hizo la propuesta frente al corredor paranaense. Cynthia aceptó. El resultado de la carrera y el de aquella historia personal terminaron entonces unidos por dos respuestas favorables: el triunfo de Werner y el “sí” de la joven.
“Nunca me imaginé la sorpresa que tenía”
El clima también agregó una postal inusual al fin de semana. El frío y el viento habituales de San Luis estuvieron acompañados por aguanieve, una circunstancia que sorprendió incluso a los protagonistas.
Cynthia recordó especialmente, esa experiencia porque se trataba de su debut acompañando a Joseph en una carrera. “Es la primera vez que voy a un TC y me tocó nieve. Aguanté y nunca me imaginé la sorpresa que tenía. Así que muy feliz, muy contenta”, expresó a Elonce.
Joseph tampoco había imaginado que todas las circunstancias terminarían coincidiendo. Confiaba en las posibilidades deportivas de Werner por sus antecedentes en el escenario puntano, pero no podía prever el clima, la victoria y el éxito de su propuesta en un mismo fin de semana. “Sabía que Mariano podía andar bien acá porque ya había ganado dos veces, pero nunca pensamos el tema de la nieve. Después ganó la carrera. Así que salió todo redondo”, resumió.
La predisposición de Werner con la pareja
Más allá de su participación en el pedido, Joseph destacó especialmente la actitud que tuvo Werner durante el fin de semana y su relación con los seguidores que se acercaron al circuito. “Es una excelente persona. Lo felicito a él, a todo su equipo y a su familia. Siempre está acompañando a la gente, siempre se queda hasta el último”, afirmó sobre la predisposición del piloto de Paraná.
Según relató, incluso cuando personal de seguridad intentaba acelerar la salida del piloto, Werner continuaba atendiendo a quienes esperaban una fotografía o un autógrafo.
Para Joseph, que el entrerriano hubiera aceptado formar parte de un acontecimiento tan personal ya representó un gesto suficiente.
Sin embargo, durante la entrevista apareció otra posibilidad: que el vínculo nacido aquella tarde pueda prolongarse hasta el casamiento.
“Si llega a verlo él, yo estaría encantado de que fuera mi padrino de casamiento. Para nosotros, que fuese partícipe de lo de ayer es un montón. Imaginate si quisiera ser padrino, sería una alegría tremenda”, reconoció.
Casi 13 años juntos y un aniversario inolvidable
La propuesta no llegó al comienzo de una relación. Joseph y Cynthia construyeron una historia de casi 13 años juntos y consideraron que había llegado el momento de avanzar hacia el matrimonio.
Consultado sobre la posibilidad de recibir una respuesta negativa, Joseph aseguró que nunca contempló seriamente ese escenario. “No, no iba a pasar. Venimos ya bastantes años juntos y era el momento. En algún momento se tenía que dar”, sostuvo.
A las coincidencias de la jornada todavía les quedaba una más. Sobre el final de la conversación, la pareja reveló que ese mismo fin de semana celebraba su aniversario. “Justamente ayer cumplíamos aniversario. Se dio todo. Era el momento justo y salió todo redondito”, contó Joseph en su charla con Elonce.
El casamiento, de todos modos, no será inmediato. Cynthia indicó que proyectan realizarlo hacia finales del próximo año, aunque todavía no definieron una fecha concreta. “Todavía no tenemos fecha, pero lo vamos a llevar casi a fin de año del año que viene”, adelantó.
“No me lo voy a olvidar nunca”
Werner también tuvo unas palabras para la pareja después del pedido. Según reconstruyeron Joseph y Cynthia, el piloto los felicitó y agradeció que lo hubieran elegido para compartir un acontecimiento tan importante. “Nos dio muchas felicidades y felicitaciones. Agradecía que lo hiciéramos parte de ese momento y, con la victoria de él, fue doble agasajo. Se iba muy contento”, relató la pareja.
Para Cynthia, aquella primera experiencia en una carrera difícilmente pueda repetirse: nieve, una victoria de Ford, una propuesta de matrimonio y uno de sus referentes deportivos como testigo. Al agradecerle al piloto su participación, sintetizó: “Es un genio. Muchas gracias por ser partícipe de un momento que la verdad no me voy a olvidar nunca”.
Joseph coincidió y recordó que Werner había acompañado la iniciativa desde que finalmente pudo darle su aprobación. “Le agradezco ser parte de esto, que me bancó desde la primera vez que me dijo que sí, que se quedó. Lo veía muy feliz a él y, con el triunfo, doble felicidad. Más no puedo pedir”, manifestó.
Así, la apertura de la Copa de Oro dejó para Werner mucho más que puntos importantes en la lucha por el campeonato. Mientras el piloto paranaense festejaba su victoria en San Luis, Joseph y Cynthia comenzaron a proyectar una nueva etapa después de casi 13 años de relación. La pasión por Ford los había llevado al circuito y, con Werner como testigo privilegiado, regresaron con una historia que trascendió el resultado de la carrera.